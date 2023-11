Chaos bei "Grill den Henssler": Evelyn Burdecki sorgt für Regelbruch!

Im Herbstfinale bekommt es Steffen Henssler (51, 2.v.l.) mit diesen Herausforderern zu tun: PS-Profi Sidney Hoffmann (44, l.), TV-Moderator Guido Cantz (52, 3.v.r.) und Evelyn Burdecki (35, r.). © RTL/Basti Sevastos

Die ehemalige Dschungelkönigin tritt nicht zum ersten Mal gegen "Koch-King" Steffen Henssler (51) an. Von routinierter Lässigkeit hinterm Herd kann deshalb aber noch lange nicht die Rede sein – im Gegenteil!

Nachdem ihre Team-Kameraden, PS-Profi Sidney Hoffmann (44) und Guido Cantz (52), Vorspeise und Hauptgang unfallfrei über die Bühne gebracht haben, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Schon wenige Sekunden nach dem Startschuss für das Dessert (Süße Schupfnudeln mit Mohn, Vanillesoße und Pflaumenröster) ist Evelyn am Rande der Verzweiflung angekommen.

In ihrer Aufregung hat sie versehentlich die Kartoffelpresse fallen lassen, die daraufhin in zwei Teile zerbrochen ist. "Oh nein, könnt ihr mir helfen, bitte?", verzweifelt die Kult-Blondine prompt.

Glücklicherweise beweist Guido Cantz beim Zusammensetzen des Geräts ein glückliches Händchen, und es kann weitergehen – oder etwa doch nicht?

Beim Versuch, die Kartoffeln durch das engmaschige Gitter zu pressen, stößt Evelyns Armmuskulatur an ihre Grenzen. Die 35-Jährige müht sich so sehr ab, dass die Geräuschkulisse eher an die eines Kreißsaals als an eine Großküche erinnert.

Wieder muss Guido Cantz helfen und beginnt seinerseits, lautstark zu fluchen: "Das ist aber auch ein Scheiß-Ding!"