"Promi-Büßen" startet mit unterirdischem Niveau: Malle-Auswanderer flippt völlig aus!

Erzberg (Österreich) - Die Show , in der Dragqueen und Beicht-Schwester Olivia Jones (53) zwölf prominenten Sündern die Leviten liest, ist zurück! In Folge 1 von "Das große Promi-Büßen 2023" (ProSieben) gibt es schon nach acht Sendeminuten den ersten Beef - anschließend befindet sich das Niveau im Senkrecht-Sinkflug.

Noch bevor die Kandidaten ihr Zeltlager am Erzberg in den österreichischen Alpen beziehen dürfen, steht die erste Mutprobe an!

Die Quittung folgt sofort! "Der toxische Bauer" wird als erster Promi in der "Runde der Schande" von Olivia Jones mit seinen Verfehlungen konfrontiert. Getrennt von der Gruppe, die alles über eine Live-Schalte mitverfolgen kann, werden Szenen aus dem "Sommerhaus der Stars" gezeigt, an dem Patrick 2022 mit seiner damaligen Partnerin Antonia Hemmer (23) teilgenommen hat.

Nachdem tatsächlich alle Auserwählten den Sprung in die Tiefe - teils zitternd und flehend - gewagt haben, findet die erste Annäherung an Outdoor-Plumpsklos und Futter-Konserven nur zögerlich statt.

Christin Okpara (26, l.) gerät in Streit mit Lisha Savage (37), plötzlich schaltet sich Steff Jerkel (54) ein. © Montage: ProSieben/Nikola Milatovic

Patrick habe Antonia mit dem Ausplaudern von Intimitäten öffentlich bloßgestellt und immer wieder respektlos und "wie Dreck" behandelt, legt die "Moral-Majestät" los. "Du beleidigst sie, setzt sie unter Druck, übst sogar psychische Gewalt aus."

"Wenn alle so wären wie du, Patrick ... Wir wären am Arsch. (...) Viel Spaß im Alter, wenn du mal schwach bist oder krank. Ich hoffe wirklich von Herzen, du hast dann keinen an deiner Seite, der so ist wie du."

Der Missetäter wird während der ruhig hervorgebrachten Tirade zwar immer kleiner auf seinem Beichtstuhl, von Einsicht fehlt allerdings jede Spur. Auch, dass Patrick zur Strafe ab sofort überdimensionale Einhorn-Plüschhandschuhe tragen muss, ändert daran nichts.

Dann knallt's im Sünder-Lager! Aus einer Nichtigkeit (soll der Ofen vorm Schlafengehen brennen oder nicht?) entspinnt sich ein Wortgefecht zwischen Lisha Savage (37) und Christin. Als Steff sich entnervt einschaltet, feuert Lisha plötzlich auch gegen ihn: "Halt du doch mal deine Fresse jetzt!"

Der Malle-Auswanderer explodiert sofort: "Halt du deine dumme Fresse! Was bildest du dir ein? Wer bist du, du asoziale (Piepton)?!"