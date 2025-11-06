Pizza-Genuss im TV sorgt für Eklat: "Für mich menschlicher Sondermüll"

Die Stars bei "Das große Promi-Büßen" dürfen sich wegen einer Bestrafung nach wie vor nicht mehr waschen. Eine Wellness-Oase sorgt für riesigen Ärger im Camp.

Von Annika Rank

Erzberg (Österreich) - Die Stars bei "Das große Promi-Büßen" dürfen sich wegen einer Bestrafung nach wie vor nicht mehr waschen. Kein Wunder also, dass unter anderem eine Wellness-Oase für riesigen Ärger im Camp führt.

Rafi Rachek (35) schafft es mal wieder, das ganze Camp gegen sich aufzubringen. Der Ursprung liegt in einem kontroversen Deal, der eigentlich ganz harmlos beginnt. Der 35-Jährige nimmt drei Tage Latrinendienst in Kauf, um eine Pizza genießen zu dürfen. Es steht ihm frei, drei Stücke an die anderen Camp-Bewohner zu verteilen - er behauptet allerdings, nur ein einziges Stück an Serkan Yavuz (32) abgeben zu können. Während Serkan der Verzehr vor versammelter hungernder Gruppe sichtlich unangenehm ist, zelebriert Rafi sein Festmahl provokant. "Sich das reinzustopfen wie ein Schwein", ätzt Emma Fernlund (24). "Rafi, für mich menschlicher Sondermüll." Obwohl Rafi im Pizza-Rausch auch unangebrachte Sprüche an Edith Stehfest (30) verteilt - "Du bist nicht mal gut genug für die Reste" -, ist er sich erstmal keiner Schuld bewusst: "Das war ja keine Straftat!"

Emma Fernlund (24, r.) findet sein Benehmen gar nicht lustig. © Joyn

Das große Promi-Büßen: Edith bringt die anderen Büßenden gegen sich auf

Doch nicht nur bei Rafi kracht es in der neuen Doppelfolge. So ist es kein Geheimnis, dass Edith und Vanessa Brahimi (28) nicht gerade beste Freundinnen sind. Dass die Zweifach-Mama auch noch ungefragt Vanessas Handtuch benutzt, bringt das Fass zum Überlaufen: "Hallo, das war an meiner Punani, und du reibst es danach an deiner Punani?!" Umso größer die Verwirrung im Camp, als Edith den Deal annimmt, im Tausch gegen die verbleibenden persönlichen Gegenstände aller Teilnehmenden mit einer weiteren Person in die Wellness-Oase zu gehen - und ausgerechnet Vanessa mitnimmt. Die durchschaut die Aktion: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich absichtlich ausgewählt hat, um die anderen gegen mich auszuspielen." So richtig geht Ediths Plan allerdings nicht auf, denn der Hass richtet sich eindeutig nur gegen sie. "Das ist sowas von widerlich und erbärmlich", rastet Jörg Dahlmann (66) aus. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so explosiv war in meinem Leben. Ich hab' im Dschungelcamp gedacht, die ist so bisschen psycho, und jetzt setz' ich da ein Ausrufezeichen dahinter." Als Edith genug von Jörgs passiv-aggressiven Kommentaren hat, wirft sie ihm kurzerhand Mobbing vor - was die allgemeine Wut nur noch weiter steigert. "Sie wird hier nicht gemobbt, sie hat sich asozial verhalten", erklärt Emma. Serkan schärft Edith ein: "Lass die Scheiße mit diesem 'Mobbing'!"

Vanessa (28) und Serkan (32) glauben, Ediths Strategie zu durchschauen. © Joyn