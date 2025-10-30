Reality-Sternchen sieht sich als was Besseres: "Ich brauch kein Silikon, um geil zu sein"

Erzberg (Österreich) - Mit Jörg Dahlmann (66) und Linda Braunberger (24) werden in den Folgen 5 und 6 vom " Großen Promi-Büßen " gleich zwei Kandidaten zu ihrer Runde der Schande gebeten - Einsicht zeigt hinterher allerdings nur der Ex-Fußballkommentator.

Olivia Jones (55, r.) bittet Kandidatin Linda Braunberger (24) zum großen Büßen. © Joyn

Olivia Jones (55) konfrontiert Linda zunächst mit ihrem Verhalten bei "Germany's Next Topmodel", wo die 24-Jährige einst ihren Durchbruch feierte, allerdings mehr mit fiesen Lästereien über ihre Mitstreiterinnen auffiel als mit ihrem Talent als Model. "Das war einfach nur grenzwertig, was du da abgeliefert hast", kommentiert Olivia die abfälligen Sprüche, die Linda über ihre Konkurrentinnen getätigt hatte.

Die 24-Jährige beteuert daraufhin, dass dieses Verhalten "mit meiner Person, die ich jetzt bin, nichts mehr zu tun" habe - Olivia belehrt sie jedoch eines Besseren, zeigt weitere Ausschnitte aus Reality-Shows, an denen Linda erst kürzlich teilgenommen hatte und in denen sie sich erneut abfällig über andere Kandidatinnen geäußert hatte.

"Ich brauch kein Silikon, Botox und Hyaluron, um geil zu sein" ist nur eine von vielen fragwürdigen Aussagen der 24-Jährigen, die sich ganz klar als etwas Besseres sieht, sich gar über andere Frauen stellt - insbesondere über Erzfeindin Bellydah Venosta (34). Letztere hatte Linda noch während ihrer Zeit beim "Promi-Büßen" als "N*tte" beleidigt.



"Weißt du was? Ich finde, du bist nicht besser als Belly!", versucht Olivia ihrer Kandidatin den Zahn zu ziehen und zunächst zeigt sich Linda auch einsichtig - zurück im Camp ist damit jedoch Schluss. Dort kommt es zum verbalen Schlagabtausch zwischen Belly und Linda (inklusive übelster Beleidigungen) - woraufhin die 24-Jährige ankündigt, nun die Reißleine ziehen zu wollen.

"Ich möchte sofort hier raus! Ich brech ab!", erklärt sie.