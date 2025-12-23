"Currywurst-Mann" muss Show abbrechen und gibt Kandidatin die Schuld: "Wegen dieser doofen Alten"

Peru - Die Verletzung von Chris Töpperwien (51) bei den " Reality Backpackers " bringt herbe Folgen mit sich: Der "Currywurst-Mann" muss auf Empfehlung eines Arztes seine Teilnahme an der Survival-Show beenden. Schuld an der ganzen Misere hat laut ihm ganz klar seine Team-Partnerin Marlisa Rudzio (35).

Chris Töpperwien (51) muss die Show wegen seiner Verletzung verlassen. © Joyn

Der Grund: Auf der Wanderung ließen Marlisas Kräfte nach, weshalb Chris anbot, ihren Rucksack zusätzlich zu seinem zu schleppen.

Doch wenig später stellte sich dies als großer Fehler heraus, denn seitdem plagen ihn Schmerzen am Fuß. Das Ergebnis: eine Entzündung der Achillessehne, die strikte Schonung erfordert.

Der Arzt rät von weiteren körperlich anstrengenden Aktivitäten ab. Der 51-Jährige muss - widerwillig - abbrechen. "Ich bin stinksauer. Nur wegen dieser doofen Alten", wettert Chris gegen seine Team-Partnerin.

Marlisa hat Mitleid mit dem verletzten "Goodbye Deutschland"-Star, scheint angesichts seines Exits jedoch ein wenig erleichtert: "Wir waren nie ein richtiges Team."