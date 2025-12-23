 1.577

"Currywurst-Mann" muss Show abbrechen und gibt Kandidatin die Schuld: "Wegen dieser doofen Alten"

Kandidat Chris Töpperwien muss seine Reality-Backpackers-Teilnahme wegen einer Achillessehnen-Verletzung beenden und macht Marlisa Rudzio dafür verantwortlich.

Von Karolin Wiltgrupp

Peru - Die Verletzung von Chris Töpperwien (51) bei den "Reality Backpackers" bringt herbe Folgen mit sich: Der "Currywurst-Mann" muss auf Empfehlung eines Arztes seine Teilnahme an der Survival-Show beenden. Schuld an der ganzen Misere hat laut ihm ganz klar seine Team-Partnerin Marlisa Rudzio (35).

Chris Töpperwien (51) muss die Show wegen seiner Verletzung verlassen.
Chris Töpperwien (51) muss die Show wegen seiner Verletzung verlassen.  © Joyn

Der Grund: Auf der Wanderung ließen Marlisas Kräfte nach, weshalb Chris anbot, ihren Rucksack zusätzlich zu seinem zu schleppen.

Doch wenig später stellte sich dies als großer Fehler heraus, denn seitdem plagen ihn Schmerzen am Fuß. Das Ergebnis: eine Entzündung der Achillessehne, die strikte Schonung erfordert.

Der Arzt rät von weiteren körperlich anstrengenden Aktivitäten ab. Der 51-Jährige muss - widerwillig - abbrechen. "Ich bin stinksauer. Nur wegen dieser doofen Alten", wettert Chris gegen seine Team-Partnerin.

Marlisa hat Mitleid mit dem verletzten "Goodbye Deutschland"-Star, scheint angesichts seines Exits jedoch ein wenig erleichtert: "Wir waren nie ein richtiges Team."

Marlisa (35) ist nicht sonderlich traurig über den Exit ihres Team-Partners.
Marlisa (35) ist nicht sonderlich traurig über den Exit ihres Team-Partners.  © Joyn

Reality Backpackers: Marlisa crasht das Team von Sinan und Elsa

Die 35-Jährige wird ab sofort mit Elsa (20, l.) und Sinan (31) wandern.
Die 35-Jährige wird ab sofort mit Elsa (20, l.) und Sinan (31) wandern.  © Joyn

Chris' plötzlicher Ausscheid hat zur Folge, dass Marlisa nun ohne Partner dasteht. Deshalb darf sie sich in eines der übrigen Wander-Paare einreihen - und entscheidet sich für Elsa Latifaj (20) und Sinan Cakin (31).

"Ich habe erst gedacht, dass sie uns trennen wird, weil dann hätte es wirklich Krieg gegeben", zeigt sich Elsa nicht ganz so erfreut über den neuen Team-Zuwachs.

Die 35-Jährige habe sich vor allem auch für Team "pink" entschieden, weil sie Sinan "eh sehr mag". "Ich freue mich, ich mag Marlisa und wir verstehen uns super", erwidert der 31-Jährige die gegenseitige Sympathie.

Elsa ahnt allerdings schon, dass die Dreier-Kombination durchaus Potenzial für Zankereien haben kann: "Ich will aber nicht, dass sie zwischen mir und Sinan Streit anzettelt."

Elsa weiß noch nicht genau, was sie von Marlisa halten soll.
Elsa weiß noch nicht genau, was sie von Marlisa halten soll.  © Joyn

Ab sofort könnt Ihr die Doppelfolge 5 + 6 von "Reality Backpackers"bei Joyn PLUS+ streamen, immer dienstags sollen neue Episoden veröffentlicht werden.

