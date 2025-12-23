"Currywurst-Mann" muss Show abbrechen und gibt Kandidatin die Schuld: "Wegen dieser doofen Alten"
Peru - Die Verletzung von Chris Töpperwien (51) bei den "Reality Backpackers" bringt herbe Folgen mit sich: Der "Currywurst-Mann" muss auf Empfehlung eines Arztes seine Teilnahme an der Survival-Show beenden. Schuld an der ganzen Misere hat laut ihm ganz klar seine Team-Partnerin Marlisa Rudzio (35).
Der Grund: Auf der Wanderung ließen Marlisas Kräfte nach, weshalb Chris anbot, ihren Rucksack zusätzlich zu seinem zu schleppen.
Doch wenig später stellte sich dies als großer Fehler heraus, denn seitdem plagen ihn Schmerzen am Fuß. Das Ergebnis: eine Entzündung der Achillessehne, die strikte Schonung erfordert.
Der Arzt rät von weiteren körperlich anstrengenden Aktivitäten ab. Der 51-Jährige muss - widerwillig - abbrechen. "Ich bin stinksauer. Nur wegen dieser doofen Alten", wettert Chris gegen seine Team-Partnerin.
Marlisa hat Mitleid mit dem verletzten "Goodbye Deutschland"-Star, scheint angesichts seines Exits jedoch ein wenig erleichtert: "Wir waren nie ein richtiges Team."
Reality Backpackers: Marlisa crasht das Team von Sinan und Elsa
Chris' plötzlicher Ausscheid hat zur Folge, dass Marlisa nun ohne Partner dasteht. Deshalb darf sie sich in eines der übrigen Wander-Paare einreihen - und entscheidet sich für Elsa Latifaj (20) und Sinan Cakin (31).
"Ich habe erst gedacht, dass sie uns trennen wird, weil dann hätte es wirklich Krieg gegeben", zeigt sich Elsa nicht ganz so erfreut über den neuen Team-Zuwachs.
Die 35-Jährige habe sich vor allem auch für Team "pink" entschieden, weil sie Sinan "eh sehr mag". "Ich freue mich, ich mag Marlisa und wir verstehen uns super", erwidert der 31-Jährige die gegenseitige Sympathie.
Elsa ahnt allerdings schon, dass die Dreier-Kombination durchaus Potenzial für Zankereien haben kann: "Ich will aber nicht, dass sie zwischen mir und Sinan Streit anzettelt."
Ab sofort könnt Ihr die Doppelfolge 5 + 6 von "Reality Backpackers"bei Joyn PLUS+ streamen, immer dienstags sollen neue Episoden veröffentlicht werden.
Titelfoto: Bildmontage: JOYN (2)