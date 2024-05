"Das perfekte Dinner" aus Dresden: Paul steht als "insgeheimer Favorit" unter Druck

Paul (30) hat eine Vorliebe für teures Kochzubehör. © Screenshot: RTL+

"Ich denke, der ist schon ein bisschen Profiliga", vermutet Jens (41) und Lisa (22) nickt zustimmend. Der Anästhesie-Krankenpfleger lebt in Dresden-Blasewitz und hat eine große Vorliebe fürs Kochen.

Stolz präsentiert er sein Profi-Equipment und eine Wand voller japanischer Messer: "Das fängt so bei 300 an", erzählt Paul, während er eines der Messer in den Händen hält. Mit seiner Vorspeise "Fish and Cheese" trifft er zumindest beim Lesen schon mal den Geschmack seiner Gäste.

Dahinter verbirgt sich eine Parmesan-Suppe mit zweierlei Lachs und selbstgebackenem Brot. "Da freu’ ich mich drauf", ruft Ute (54) begeistert.

"Mein insgeheimer Favorit, ehrlich gesagt, der Paul", gibt Vicky (28) zu.