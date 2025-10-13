"Das perfekte Dinner": Beim Hirschrücken gerät Reiner in Stress

Flörsheim am Main - " Das perfekte Dinner " ist in dieser Woche im Rhein-Main-Gebiet unterwegs: In der Montags-Folge versucht sich Kandidat Reiner (59) an Hirschrücken mit Kartoffelbrei und Wirsing, doch die sehr unterschiedlichen Wünsche seiner Gäste setzen den Winzer aus Flörsheim am Main gehörig unter Druck.

"Das perfekte Dinner"-Kandidat Reiner (59) brät Hirschrücken-Portionen in der Pfanne und gerät dabei in Stress. © Montage: Screenshot/RTL+

Der 59-Jährige möchte die Fleischstücke à la minute in der Pfanne braten und ist schon im Vorfeld besorgt, ob ihm diese wirklich "auf den Punkt" gelingen werden.

Bevor er an das Braten der Hirschrücken-Portionen geht, fragt der Winzer als guter Gastgeber seine Mit-Kandidaten nach deren Vorlieben.

Das Resultat: Die 51-jährige OP-Schwester Özlem möchte das Fleisch gerne durchgebraten, der 32-jährige Chiropraktiker Baris bevorzugt hingegen "blutig", Kandidatin Jasna (58) möchte es "ein bisschen innen rosig" und Erzieherin Ella (63) wünscht sich "rosig, also medium".

Mit diesem bunten Strauß an Vorlieben kehrt Reiner in die Küche seines Weinguts zurück und räumt offen ein: "Ja, ich bin jetzt ein bisschen gestresst, weil, Fleisch, das muss wirklich immer auf den Punkt sein."

Seinem Gesicht ist anzumerken, dass er sehr unter Druck steht. Schon zu Beginn der Folge hat sich der 59-Jährige als Perfektionist beschrieben und betont, dass er sich gegenüber seinen Mit-Kandidaten in keinem Fall blamieren möchte.