Überraschung beim "Perfekten Dinner": Gastgeber serviert Tierfutter!

Koblenz - Am Donnerstag lud Daniel (37) seine "Das perfekte Dinner" -Gäste ins kleine Dörfchen Lehmen bei Koblenz ein - und wusste, mit einer typisch ländlichen Eigenheit seines Häuschens zu glänzen.

Diese Papiertütchen sorgten bei den Gästen für Rätselraten. © Screenshot/RTL+

Da staunten Christina (33), Serap (43), Julia (37) und Fabio (32) nicht schlecht!

Nachdem Daniel ihnen einen Aperitif auf der Terrasse serviert hatte, ging es für die Gäste ins Esszimmer. Und dort entdeckte Fabio direkt vier kleine, braune Tütchen: "Oh, das hab ich ja jetzt erst gesehen. Ein kleines Präsent."

Sofort ging das Rätselraten los: Was könnte es damit nur auf sich haben?

"Was da wohl drin ist?", fragt Fabio in die Runde, woraufhin die drei Frauen scherzen: "Fühlt sich an wie Reis" und: "Das ist das Essen."

Als die vier ihre Tütchen dann öffneten, kam die große Überraschung: Tatsächlich hatten die Damen mit ihrer zweiten Vermutung recht behalten. Um das Dinner des Abends handelte es sich dabei allerdings nicht. Stattdessen fanden Daniels Gäste darin Tierfutter!

Was hatte der Gastgeber nur vor?