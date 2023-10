Nach Sommerhaus-Eklat: Streithähne Can und Gigi steigen in den Boxring

Köln - Jetzt wird es ruppig! Nachdem der Streit zwischen Walentina Doronina (23) mit ihrem Freund Can Kaplan (27) und Gigi Birofio (24) eskaliert ist, mussten alle " Das Sommerhaus der Stars " verlassen. Nun stehen sich die Streithähne im Boxring gegenüber.

In der sechsten Folge der RTL-Unterhaltungsshow war es zum Eklat gekommen, als Gigi auf Can einschlagen wollte, dabei offenbar aber Walentina traf, die sich zwischen die beiden Männer gestellt hatte. Anschließend mussten sowohl die Teilnehmer als auch die Produktion eingreifen und die Streitenden voneinander trennen.

Nun geht die Auseinandersetzung der beiden jedoch in die nächste Runde: Denn Gigi und Can treten bei dem Promi-Box-Event "Fame Fighting" im Ring gegeneinander an.

"Wir denken, alle haben den Konflikt von Luigi Birofio und Can Kaplan im TV mitbekommen", teaserte der Veranstalter auf Instagram an und gab bekannt, dass die beiden ihren Streit jetzt im Boxring weiter austragen können.

Lange habe man mit der Veröffentlichung dieses Kampfes warten müssen, doch jetzt sei man froh, dass es offiziell sei. "Gigi kämpft gegen Can!! Das wird ein Feuerwerk", versprechen die Veranstalter in dem Post.

Zudem habe man auch schon Interviews sowie das erste Aufeinandertreffen der beiden gedreht, konnte es aber noch nicht teilen.