"Das war seine Existenz!": Volksmusik-Legende Margot Hellwig besorgt um Zukunft von Stefan Mross

Reit im Winkl - Das bevorstehende Aus für die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" löst sowohl in der Branche als auch bei den Fans erhebliche Unruhe aus. Volksmusikerin Margot Hellwig (84) zeigt sich allerdings mehr besorgt um Moderator Stefan Mross (50).

Margot Hellwig (84, r.) zeigt sich besorgt nach dem "Immer wieder sonntags"-Aus. © IMAGO / POP-EYE

Der 50-Jährige prägte die ARD-Sendung seit 2005 als Moderator im Europa-Park – doch im September 2026 soll die letzte Ausgabe laufen.

Hintergrund sind offenbar Sparpläne des Senders sowie eine strategische Neuausrichtung hin zu jüngeren Formaten. Nach mehr als drei Jahrzehnten nimmt der Sender die beliebte Show damit aus dem Programm.

"Es gibt zu wenige TV-Shows mit Volksmusik und Schlager. Jetzt wurde auch noch 'Immer wieder sonntags' abgesetzt. Das ist so bitter. Das war ja Stefan Mross' Existenz", echauffiert sich Margot Hellwig gegenüber der "AZ". Momentan ist es für Mross die einzige Show, für die er vor der Kamera steht. Somit bricht also auch eine wichtige Konstante in seinem Leben einfach weg.

Das Ende von "Immer wieder sonntags" trifft nicht nur Stefan Mross hart. Auch für viele Künstler fällt damit eine wichtige Bühne weg, auf der sie bislang regelmäßig ihre Musik einem großen Publikum vorstellen konnten.

Nun rücken neue, oft digitale Konzepte in den Fokus. Margot Hedwig stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Rolle Volksmusik und Schlager künftig überhaupt noch im TV spielen werden.