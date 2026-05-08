Schnipp, schnapp vor "DSDS"-Finale: So sieht Isi Glück nicht mehr aus
Köln - Schnipp, schnapp, Haare ab! Kurz vor dem Finale von "Deutschland sucht den Superstar" sorgt Sängerin Isi Glück (35) jetzt mit einer Typ-Veränderung für Aufsehen.
Normalerweise ist die 35-Jährige am Ballermann auf Mallorca zu Hause. Aktuell ist sie aber auch im TV zu sehen. Isi zählt zum diesjährigen Jury-Team der RTL-Castingshow und sucht gemeinsam mit Poptitan Dieter Bohlen (72) und Rapper Bushido (47) nach einem würdigen Sieger.
Dieser wird am kommenden Samstagabend ab 20.15 Uhr gekürt. Wer die sympathische Blondine dann zum ersten Mal nach sieben Tagen wieder im Fernsehen sieht, wird zweimal hingucken müssen, denn: Isi erstrahlt in einem völlig neuen Look.
Wie die Partyschlagersängerin auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal verriet, hat sie sich beim Friseur für eine deutliche Veränderung auf dem Kopf entschieden. Zwei neue Selfies zeigen die "Delfin"-Interpretin plötzlich mit kurzem Haar.
Die gesamte Transformation hielt die 35-Jährige auch in einem Vorher-Nachher-Clip fest. "Aus langem Haar wird ein kurzer Bob", schrieb sie zu dem kurzen Trend-Video. Von ihrem Blond hat sich die Musikerin also nicht verabschiedet.
Isi Glück: "Alles, was irgendwie sexy und crazy und Glitzer ist, mag ich!"
Tatsächlich kommt der Schritt sehr überraschend. Für gewöhnlich experimentiert Isi nicht mit ihren Haaren. Vielmehr stehen für sie ihre Outfits im Fokus. "Die sind mir immer sehr wichtig, weil es mir einfach Spaß macht, mich da auszutoben", erklärte sie dazu kürzlich.
Gegenüber "spot on news" hielt sie zudem fest: "Das ist ein bisschen zu meinem Markenzeichen geworden, mich crazy auch mal zu verändern, nicht immer das Gleiche zu tragen, und dass die Leute immer gespannt sind, was ich anhabe."
Bei den Looks kreiere sie viel selbst, habe aber auch eine Designerin an ihrer Seite, die ihr, wenn nötig, auch das ein oder andere Outfit auf Wunsch und Maß schneidere. Dabei folgt Isi einem klaren Stil: "Alles, was irgendwie sexy und crazy und Glitzer ist, mag ich."
Doch auch der neue Haarschnitt kommt bei den Fans gut an. "Das sieht richtig klasse aus" und "Steht dir mega gut", ist in der Kommentarspalte unter dem Post mehrfach zu lesen. Auch diverse Flammen- und Raketenemojis sprechen eine eindeutige Sprache.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/isi_glueck (Screenshot), Thomas Banneyer/dpa