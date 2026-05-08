Zum 25-jährigen Jubiläum: RTL trifft Entscheidung für DSDS-Jury

Köln - Kurz vor dem diesjährigen Finale von " Deutschland sucht den Superstar " lässt RTL die Jury-Bombe platzen und verkündet, wer im kommenden Jahr am Pult sitzen und über die Talente richten wird.

Sitzen auch im nächsten Jahr am DSDS-Jurypult: Poptitan Dieter Bohlen (72, l.), Ballermann-Star Isi Glück (35) und Rapper Bushido (47). © RTL / Stefan Gregorowius

Am Samstagabend wird der Nachfolger von Christian Jährig gekürt. Der 31-Jährige setzte sich im Finale der 21. Staffel durch und erhielt neben dem Titel auch eine Siegprämie von 100.000 Euro sowie einen Plattenvertrag. Danach wurde es still um ihn.

So wie Jährig erging es schon vielen Siegern der Show, doch trotz bescheidener Quoten hält der Kölner Sender an seinem einstigen Erfolgsformat fest. Und so wird es auch 2027 eine neue Ausgabe geben. Dann feiert DSDS sein 25-jähriges Jubiläum.

"Wer sich dabei in die Herzen der Jury singt, bleibt abzuwarten. Nicht aber, wer in der Jury sitzen wird. Das können wir schon jetzt verkünden", erklärten die Kölner Fernsehmacher jetzt in einer offiziellen Mitteilung.

Doch die Auswahl sorgt bei vielen Fans für Ernüchterung: Es bleibt einfach alles beim Alten. Neben Poptitan Dieter Bohlen (72) werden also wieder Ballermann-Sängerin Isi Glück (35) und Rapper Bushido (47) ihren Daumen heben oder senken.