Zum 25-jährigen Jubiläum: RTL trifft Entscheidung für DSDS-Jury
Köln - Kurz vor dem diesjährigen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" lässt RTL die Jury-Bombe platzen und verkündet, wer im kommenden Jahr am Pult sitzen und über die Talente richten wird.
Am Samstagabend wird der Nachfolger von Christian Jährig gekürt. Der 31-Jährige setzte sich im Finale der 21. Staffel durch und erhielt neben dem Titel auch eine Siegprämie von 100.000 Euro sowie einen Plattenvertrag. Danach wurde es still um ihn.
So wie Jährig erging es schon vielen Siegern der Show, doch trotz bescheidener Quoten hält der Kölner Sender an seinem einstigen Erfolgsformat fest. Und so wird es auch 2027 eine neue Ausgabe geben. Dann feiert DSDS sein 25-jähriges Jubiläum.
"Wer sich dabei in die Herzen der Jury singt, bleibt abzuwarten. Nicht aber, wer in der Jury sitzen wird. Das können wir schon jetzt verkünden", erklärten die Kölner Fernsehmacher jetzt in einer offiziellen Mitteilung.
Doch die Auswahl sorgt bei vielen Fans für Ernüchterung: Es bleibt einfach alles beim Alten. Neben Poptitan Dieter Bohlen (72) werden also wieder Ballermann-Sängerin Isi Glück (35) und Rapper Bushido (47) ihren Daumen heben oder senken.
Dieter Bohlen rührt DSDS-Werbetrommel: "Gebt euch selbst eine Chance!"
RTL-Programmchefin Inga Leschek sagte dazu: "Das freut mich sehr für unsere Teams bei RTL, der UFA und vor allem für unser Publikum. Die 22. Staffel hat gezeigt, was passiert, wenn die richtigen Persönlichkeiten aufeinandertreffen."
Ergänzend schob die 46-Jährige noch nach, dass Dieter, Isi und Bushido "ein Jury-Trio mit klarer Haltung und echtem Entertainment-Faktor" sei. Zudem wolle man das Publikum in der neuen Staffel wieder mit "außergewöhnlichen Stimmen" begeistern.
Auch die Jury meldete sich zur getroffenen Entscheidung bereits zu Wort.
"DSDS ist einfach noch nicht zu Ende erzählt. Dafür stecken da viel zu viele Momente und Träume drin", betonte Glück gegenüber dem Sender.
Und Musik-Produzent Bohlen forderte bereits auf: "Bewerbt euch und checkt es aus, denn wenn ihr es nie ausprobiert, Leute, woher wollt ihr es dann wissen? Also gebt euch selbst eine Chance!"
Das große "DSDS"-Finale läuft am 9. Mai um 20.15 Uhr bei RTL und zeitgleich auch im Stream auf RTL+. Fünf Kandidaten sind noch im Rennen, darunter auch der Zweitplatzierte von 2010: Menowin Fröhlich (38).
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius