Bachelorette-Enthüllung: Diese 18 Männer buhlen um das Herz von Jennifer Saro!

Köln - Am 12. Juli startet " Die Bachelorette " in eine neue Staffel. Jetzt hat RTL auch endlich die 18 Männer bekannt gegeben, die das Herz von Jennifer Saro (27) erobern wollen!

Julian aus Düsseldorf ist mit 37 Jahren der älteste Teilnehmer der neuen Staffel von "Die Bachelorette". © RTL / Markus Hertrich

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats können die Fans der TV-Show einen ersten Blick auf die heißen Single-Boys erhaschen und bereits vorab das ein oder andere Detail über sie erfahren.

Der älteste Kandidat im Kampf um die Liebe der 27-jährigen Influencerin ist in Julian (37) - Key-Account Manager aus Düsseldorf, der sich bislang nur "in die falschen Frauen verliebt" hat. Das soll sich in Thailand nun ändern. Vielleicht helfen ihm dabei auch die Tipps seines besten Freundes: Ex-Bachelor Oliver Sanne (36)!

"In mir steckt mehr als nur ein Playboy", behauptet derweil Rosenkavalier Adrian von sich. Der 27-Jährige beschreibt sich als offen, hilfsbereit und kaum unterzukriegen. Die Diagnose Fibromyalgie, eine Erkrankung der Muskeln, ließ einst seinen Traum von einer Karriere als Fußballprofi platzen.

Sollte Jennifer auf lange Diskussionen stehen, dann ist Kandidat David genau der richtige für sie. Der 25-Jährige aus Langweiler (heißt wirklich so) behält "sehr gerne Recht" und ist darüber hinaus auch noch "ein schlechter Verlierer". Wenn das nicht mal rosige Aussichten sind.