Pralles und tiefes Bachelorette-Dekolleté: "Zu doll, muss das sein?"

Phuket (Thailand) - Sonniges Südostasien, Beautiful Beaches und eine sexy Singlefrau: Es könnte alles so schön und harmonisch bei der und für die " Bachelorette " sein. Doch Jennifer Saro (27) erhält bei einigen Kandidaten in Folge 5 Klarheiten, mit denen sie nicht umgehen kann und will.

Zurück in der Boys Mansion erzählt er von den gemeinsamen Stunden und schwärmt. Oguzhan schmunzelt: "Der übertreibt einfach, als hätte er sich noch nie in eine Frau verliebt."

Auf den Stuttgarter wartet viel Körperkontakt, denn mit Massageöl, Peeling und in einer Holzbadewanne wird sich gegenseitig wohltuend verwöhnt. Dort fällt auch der nächste Kuss zwischen ihr und dem Vertriebler, der sich für sie als Zonk entpuppt: "Ich bin enttäuscht, weil ich nicht das gefühlt habe, was ich fühlen wollte."

Nicht mehr dabei (v.l.n.r.): Alexander (27), Jesper (24) und Kaan (26). © Bildmontage: RTL/Markus Hertrich

Gut für Oguzhan: Auch Kaan kommt bei einem Gruppendate auf die gleiche dumme Idee, mit der alleinerziehenden Mutter über ihr Outfit zu sprechen. Fragt, ob sie sich oft "so freizügig" kleide. Déjà-vu für Jenni, die den fünf Jungs eine Ansage macht: "Meine Röcke sind so kurz, wie ich möchte, und mein Ausschnitt ist so tief, wie ich möchte!" Yes, Girl!

Nach dem Missverständnis und einer angespannten Situation darf anschließend Adrian länger bei der Wahl-Berlinerin bleiben. Obwohl er in der Luft liegt, fällt kein Kuss.

Derweil in der Männervilla: Es wird "Ich hab noch nie" gespielt. Dabei kommt heraus, dass sich Oguzhan dort schon mit sich selbst vergnügt hat.

In der Nacht der Rosen hadert Adrian, weil er sich fragt, ob er mit Jenni in die Tiefe gehen kann. Sie merkt, dass er das Vier-Augen-Gespräch braucht. Doch darin wird er wirr: "Wenn es nach mir gehen würde, würde ich jetzt anfangen zu heulen und nach Hause fahren. Einfach aus Prinzip, weil mein Leben so immer läuft. Ich bin nicht der richtige Typ für dich."

Die Content Creatorin ist verwirrt, gibt ihm dennoch eine Rose und erhofft sich in Folge 6 Klarheit. Drei andere Männer müssen zurück nach Deutschland: Für Kaan, Alexander (27) und Jesper (24) ist die Liebesreise vorbei.

Folge 5 von "Die Bachelorette" gibt es ab sofort im Stream bei RTL+ zu sehen. Im Free-TV läuft die Episode erst eine Woche später am 9. August (20.15 Uhr, RTL).