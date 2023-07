Bricht "Bachelorette" Jennifer Saro ab? "Fühle mich gerade nicht wie seine Mama!"

Auch ein erster Kuss fällt in der neuen Folge - nur nicht ganz so, wie man es vielleicht erwarten würde!

Von Anna Gumbert

Phuket (Thailand) - Den Rosen-Anwärtern rund um "Bachelorette" Jennifer Saro (27) soll es auch in Folge 3 der aktuellen 10. Staffel nicht langweilig werden. Deshalb entführt die Mama eines Sohnes ihre Verehrer auf ein actionreiches Date - und schickt einen weiteren Mann ins Rennen. Bei all dem Trubel kochen die Gefühle in der gebürtigen Bayerin hoch und nicht zum ersten Mal vermisst sie ihren Sohn "Keksi" ganz schrecklich - muss das Liebes-Experiment in Thailand etwa abgebrochen werden?

ACHTUNG, SPOILER!

Und Action! Die Rosenkavaliere kämpfen in der neuen Folge wortwörtlich um Jennifers Herz. © RTL Um den Testosteron-Überschuss in der Männer-Villa endgültig ins Unermessliche schießen zu lassen, empfängt Jennifer ihre Verehrer beim Stunt-Date in voller Lara-Croft-Montur. Nach einer Trainingseinheit im Stunt-Kampf sollen die übrigen 16 Männer einige Filmszenen nachstellen. "Einige Männer müssen noch bisschen aus sich rauskommen, darauf hoffe ich bei diesem Date", so Jennifer vorab. Und ihre Strategie geht auf: In einer Szene muss Vertriebler Jesaia (27) seine Herzdame aus den Fängen zweier Bösewichte befreien und ihre Fesseln lösen. Dafür wird der Stuttgarter auch mit einem filmreifen Kuss belohnt! "Wir hatten schon ein gemeinsames Einzel-Date und sind uns näher, deswegen habe ich ihn dafür ausgewählt", erklärt die Bachelorette. Genauso filmreif ist wenig später auch der Auftritt von Neuankömmling Markus (33), der eine Schauspielschule in Los Angeles besucht: Der donnert einem seiner Mitstreiter eine Stunt-Flasche über den Kopf. "Ich würde die Bachelorette gerne kurz entführen", so der Nachrücker und nimmt sich Jenni frech beiseite. Die Bachelorette Panne vor "Bachelorette"-Start: Ist ER der Gewinner? Die ist allerdings begeistert. "Das ist auf jeden Fall ein schöner Mann! Ich mag es außerdem, wenn jemand seine Ziele verfolgt, das ist attraktiv", stellt sie nach einem kurzen Gespräch mit dem angehenden Film-Star fest.

Lara Croft aka Jennifer Saro (27) und der Vertriebler Jesaia (27) verstehen sich gut. © RTL

Zwischen den beiden kommt es schließlich auch zum ersten Kuss. © RTL

Kommunikations-Probleme bei der Bachelorette: "Hab nicht verstanden, was du gesagt hast!"

Auch zwischen Ex-"Love Island"-Star Fynn (25) und der Bachelorette knistert es. © RTL Trotz Neuling-Bonus geht es aber für Markus und die anderen Männer erst mal zurück in die Villa, für das Einzel-Date bleibt Fynn (25) aus Lüneburg zurück und begibt sich auf ein romantisches Date mit der Bachelorette in den Pool. "Ich hab ihn ausgesucht, weil er viele Seiten an sich hat, die ich noch nicht alle kenne", erklärt Jennifer. Unter anderem will sie natürlich wissen, wie der Ex-"Love Island"-Star sich ein gemeinsames Leben mit ihrem Sohn "Keksi" vorstellt. "Darüber hab ich mir noch nicht viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ich denke aber, dass es funktionieren kann, ich liebe Kinder", so Fynn selbstbewusst. Das imponiert der Bachelorette und es knistert gewaltig zwischen den beiden - ein Kuss jedoch fällt nicht. "Da war eine gewisse Anziehung, aber ich kenne ihn noch nicht gut genug, dass ich körperliche Nähe zulassen würde", zieht Jenni ihr Fazit. Die Bachelorette Eskalation bei "Bachelorette"-Folge zwei: "Er macht sich einfach zum Affen!" So gar nicht knistert es hingegen am nächsten Tag beim Einzel-Date mit Sicherheitstechniker Pedro (31). Nach einem aufregenden Helikopter-Flug über die thailändischen Inseln schwafelt der seiner Angebeteten mit leeren Phrasen ein Kotelett an die Backe. "Ich hab gerade gar nicht verstanden, was du gesagt hast", kichert die Content-Creatorin. Um Jenni aus ihrer misslichen Lage zu befreien, werden sieben weitere Jungs an den Strand geschickt und starten eine wilde Beachparty mit der Bachelorette.

Bei Kandidat Baro (25) hat Jennifer eher ein ungutes Gefühl. © RTL

Ciao, Kinan! Der 26-jährige Syrer konnte ebenfalls nicht von sich überzeugen. © RTL

Jennifer Saro vermisst ihren Sohn