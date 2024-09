715 Wattestäbchen bringen Leipziger Schulklasse in TV-Show

Leipzig - 20. Jubiläumsstaffel für " Die beste Klasse Deutschlands "! Für den runden Geburtstag der KiKa-Show hat sich auch eine Klasse der Neuen Nikolaischule aus Leipzig beworben - und konnte direkt in die Studio-Sendung einziehen!

Auch Runde 2 ging an die Düsseldorfer, die mehr Spielkarten mit einer Klebehand fangen und zu sich ziehen konnten.

Zunächst mussten beim "Fuzzeln" innerhalb von 60 Sekunden auf dem Boden vorgegebene Formen mit am Schuh befestigten Teilen zusammengelegt werden. Die NRW-Schüler legten drei mehr und erhielten die ersten zehn Punkte.

Die 6/2 des Leipziger Gymnasiums trat im "Schul-Battle" zeitgleich gegen die 6A des Theodor-Fliedner-Gymnasiums aus Düsseldorf an.

Die 7b der Saaleschule für (H)alle. © KiKa/Bavaria Entertainment

Anschließend mussten in einer Challenge Kleiderbügel auf eine Stange geworfen, mit Münzen aus etwa zehn Zentimetern Höhe in einen Sparschwein-Schlitz getroffen und möglichst viele Löffel in einen Besteckkasten geworfen werden.

Auch hier war die 6A des Stötteritzer Gymnasiums am besten - mit einem Stand von 20:20 ging es ins Stechen.

Vor den Kindern wurde ein randvoll mit Wattestäbchen gefülltes Schnappverschluss-Glas enthüllt. Nun mussten sie schätzen, wie viele Wattestäbchen drin sind.

Während die Düsseldorfer 279 schätzten, griffen die Leipziger mit 800 weit höher - und lagen damit deutlich näher am richtigen Ergebnis (715), egalisierten den Rückstand aus zwei verlorenen Spielen und zogen in die Wochenshow ein, in die sie fünf Punkte mitnehmen.

Übrigens: In der Wochenshow steht auch die 7b der Saaleschule für (H)alle, die sich gegen die 7b des Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf durchsetzten.