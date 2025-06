"Die Höhle der Löwen": Als die Investoren den Käse-Preis erfahren, ist das Erstaunen groß

Mit kanadischer Küche wollen Holger Bröckner (47) und Geneviève Pilon (39) die Löwen überzeugen. © RTL / Stefan Gregorowius

Für DFB-Star Florian Wirtz gehört die normale Kartoffel zwar auf die Eins, die Gründer Holger Bröckner (47) und Geneviève Pilon (39) sehen das aber vermutlich anders. Sie wollen es mit Streetfood versuchen. Genauer gesagt mit der klassischen Poutine - einem Pommes-Gericht.

Was in Kanada auf keiner Speisekarte fehlen darf, kennt in Deutschland fast keiner. So ergeht es den Löwen nicht anders. "Poutine? Habe ich noch nie gehört", bemerkt auch Ralf Dümmel (58) im Vorfeld.

"Ich war 2007 das erste Mal in Kanada, bin in der Folge immer wieder ins Land gereist und habe mich schockverliebt. Zum einen in das Land, die Natur, die Menschen und zum anderen in die Kulinarik. Ein Gericht hat es mir ganz besonders angetan: die Poutine", versucht es Holger den Investoren schmackhaft zu machen.

Seit 1950 hat die Poutine als Nationalgericht ganz Kanada erobert - und soll jetzt auch in Deutschland den bekannter werden. Das Gericht ist schnell zubereitet, besteht es doch nur aus drei Zutaten: knusprigen Pommes, kanadischen Cheese Curds und einer würzigen Bratensauce. Als die Löwen aber den Preis für den extra aus Kanada importieren Käse hören, ist das Erstaunen groß.