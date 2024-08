Sensations-Comeback perfekt! Kult-Investoren kehren in "Die Höhle der Löwen" zurück

Köln - Jetzt ist das Sensations-Comeback wirklich perfekt! Zwei Ur-Investoren kehren in der kommenden Staffel von " Die Höhle der Löwen " zurück auf die deutschen Mattscheiben.

Seit Montag ist klar: VOX hat auf die Wünsche der Fans gehört und sowohl Thelen als auch Schweizer zu einem Comeback überzeugen können. Das teilte der Sender am Montag in einer Pressemeldung mit.

Sie gehörten von Anfang an zur Show und mauserten sich nach und nach zu absoluten Publikumslieblingen: Event-Unternehmer Jochen Schweizer (67) und Technologie-Investor Frank Thelen (48).

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums kehren Frank Thelen (48, 2.v.l.) und Jochen Schweizer (67, r.) zurück ins Löwenrudel. © RTL/Boris Breuer

Demnach würden die beiden Investoren anlässlich des zehnjährigen Jubiläums in "Die Höhle der Löwen" zurückkehren und in der vierten Folge am 23. September zu sehen sein.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Nach der Ausstrahlung werden beide Unternehmer wieder aus der Sendung ausscheiden. Ihr Auftritt sei "einmalig", teilte der Sender mit.

Starten wird die 16. Staffel von "Die Höhle des Löwen" ab dem 2. September. Dann dürfen sich die Fans auf acht neue Folgen freuen, die wie gewohnt jeweils montags ab 20.15 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+ gezeigt werden.