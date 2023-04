"Höhle der Löwen": Die anderen Löwen lachen, als Ralf Dümmel seine TV-Gage verrät

Köln - In Sachen Finanzen kennen sich die Investoren von der " Höhle der Löwen " bestens aus, doch als Unternehmer Ralf Dümmel (56) zum Start der neuen Staffel bei VOX seine Gage verrät, brechen die anderen "Raubkatzen" prompt in Gelächter aus.

Janna Ensthaler (38) und Tillman Schulz (33) bringen frischen Wind in "Die Höhle der Löwen". © RTL/Bernd-Michael Maurer

Die beliebte Gründershow, in der junge Unternehmer ihre Geschäftsideen präsentieren und Deals abschließen können, geht am heutigen Montag (3. April) bereits in die 13. Staffel.

Neu an Bord sind dabei Janna Ensthaler (38) und Tillman Schulz (33). Die "Glossybox"-Mitbegründerin und der Familienunternehmer ersetzen Georg Kofler (65) und Nico Rosberg (37) nach deren Abschied und komplettieren das Löwenrudel als neue Investoren.

Doch noch bevor die ersten Gründer die Höhle entern, stehen die Raubkatzen vor einem Rätsel. In Vorbereitung auf den Pitch wurde neben jedem Investoren-Sessel ein Tablett mit Servierglocke deponiert.

"Wir haben hier vom Sternekoch irgendein Menü drunter und gleich dürfen wir essen", spekuliert Carsten Maschmeyer (63) drauflos, während es sich sein Sitznachbar Dümmel leichter macht. Der TV-Löwe lugt neugierig unter die Abdeckhaube - und findet Überraschendes.