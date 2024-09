"Die Verräter – Vertraue Niemandem!": Diese drei Stars sind in der zweiten Staffel dabei!

Jessica Haller (34), Helge Mark (30) und Gerda Lewis (31, v.l.n.r) sind die ersten drei Kandidaten bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!". © Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Insgesamt werden 16 Akteure bei der TV-Show an den Start gehen. Nun sind die ersten drei Kandidaten bekannt gegeben worden, die in der Halloween-Spezial-Ausgabe um den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro kämpfen werden.

Dabei handelt es sich um die beiden Influencerinnen und Ex-"Bachelorettes" Gerda Lewis (31) und Jessica Haller (34) sowie den Schauspieler und TikTok-Star Helge Mark (30).

Wer die restlichen 13 Spieler und Spielerinnen sind, ist noch nicht bekannt. Aber auch dieses Geheimnis dürfte der Sender in den kommenden Wochen lüften.

Denn die erste Folge der Spielshow mit Moderatorin Sonja Zietlow (56) läuft bereits in vier Wochen.

Genauer gesagt am Donnerstag, 10. Oktober, um 20.15 Uhr bei RTL+. Eine Überraschung hat RTL jedoch noch parat: Die erste Episode wird auch im Free-TV zu sehen sein.