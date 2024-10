Zeuge tippt nach Horror-Crash leblose Fahrerin an: "Ich weiß nicht, was ich machen soll!"

Völlig demoliert steht dieser Peugeot an der Unfallstelle - in einer 30er-Zone. © RTL

In der Schweriner Rettungsleitstelle geht am Vormittag des 22. Februar 2024 ein Notruf ein. Ein Ersthelfer berichtet dem Disponenten: "Die Person ist hier fest im Auto, nicht ansprechbar. Ich will die nicht groß bewegen und weiß nicht, was ich machen soll."

Er habe der Frau an die Schulter getippt - ohne Reaktion. "Ach du Kacke. Ich glaube, das sieht nicht gut aus", sagt der Mann in der VOX-Sendung "Doc Caro - Jedes Leben zählt".

Die Notärzte eilen mit dem Hinweis "Massenkarambolage und eingeklemmte Person" zur Einsatzstelle in der Ratzeburger Straße. Dr. Carola Holzners Kollege wundert sich: "Das ist eine Straße in einem Wohngebiet, da ist 30. Eigentlich für so einen Unfall gar nicht geeignet."

Die 64-jährige Frau kann zwar aus ihrem Peugeot - direkt neben einer auf dem Asphalt aufgemalten "30" stehend - befreit werden, wird aber bereits im Krankenhaus reanimiert. Es herrscht eine unklare Lage. Keiner weiß, was hier passiert ist.