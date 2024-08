Schwangere kommt im Drogen- und Alkoholrausch in Klinik - ihre Reaktion schockiert

Frankfurt am Main/Mainz - Tagtäglich geben Rettungskräfte in ganz Deutschland unter schwersten Bedingungen ihr Bestes, um anderen zu helfen. Wie gefährlich und nervenaufreibend das mitunter seien kann, beleuchtet die neueste. Ausgabe der ZDF-Dokureihe "37 Grad" .

Bijan, Chefarzt der Notaufnahme im Krankenhaus Frankfurt-Sachsenhausen, muss jederzeit mit einem Angriff auf sich und seine Teammitglieder rechnen. © ZDF/Christian Kruse

Im Verlauf der halbstündigen Reportage mit dem Titel "Wenn helfen gefährlich wird - Einsatzkräfte in Not" werfen die Macher auch einen Blick auf den Alltag im Klinikum im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Vor allem in der Notaufnahme, in der Bijan Dilmaghani als Chefarzt im Einsatz ist, kann es hin und wieder drunter und drüber gehen - teils verbunden mit gehörigem Gefahrenpotenzial.

So schildert er dem Kamerateam besorgniserregendes: "Es ist tatsächlich so, dass fast alle Mitarbeiter zumindest Opfer verbaler Gewalt werden." Damit aber traurigerweise noch lange nicht genug. Ein "nicht unerheblicher" Teil seiner Kolleginnen und Kollegen sah sich auch bereits mit körperlichen Angriffen konfrontiert.

Den Beweis für ersteres liefert vor laufender Kamera auch ein scheinbar stark angetrunkener Mann, der sich eigenhändig Zugang zur Notaufnahme verschafft hatte. Laut grölend ging er das Klinik-Personal verbal an. Für eine befragte Mitarbeiterin, die trotz allem noch in die Linse lächeln konnte, aber scheinbar eher Alltag als belastende Ausnahme.

Damit das scheinbar Unvermeidbare die Retter aber zumindest nicht vollends unvorbereitet trifft, wurden seitens des Krankenhauses im Frankfurter Spaßviertel Maßnahmen ergriffen.

Neben Deeskalations-Seminaren werden sogar Selbstverteidigungskurse angeboten. Der Hintergrund des ganzen schockiert.