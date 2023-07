Plötzlicher Kindstod: Jelle wurde nur neun Monate alt

Virginia (26) hat ihren Sohn Jelle verloren. © Montage: Screenshot/Instagram/real.virginia (2)

Die junge Frau aus dem Landkreis Rotenburg in Niedersachsen hat ihre herzzerreißende Geschichte in einer Dokumentation für TRU DOKU von funk erzählt. Es ist das zweite Mal, dass Virginia in dem öffentlich-rechtlichen YouTube-Format zu Wort kommt.

In der ersten Doku ging es darum, dass sie erst im siebten Monat gemerkt hat, dass sie schwanger war beziehungsweise den Umstand verdrängt hat.

Nach der Geburt dauerte es etwas, bis sie sich an ihre neue Rolle als Mutter gewöhnt hatte. Doch schließlich nahm sie die Situation an und war glücklich. "Das Schöne am Mamasein ist die Liebe", sagte die 26-Jährige in die Kamera.

Wenige Monate später folgte der Moment, vor dem sich alle Eltern fürchten. Jelle starb im Alter von nur neun Monaten. Es sei ein Tag wie jeder andere gewesen, erinnerte sich Virginia. Gegen 9 Uhr legte sie ihn für sein erstes Schläfchen hin. Sie selbst sei hellwach gewesen und wollte nicht mit schlafen gehen. Sonst habe sie sich jeden Tag neben ihren Sohn gelegt – dieses Mal nicht.

Kurz vor Mittag wollte sie ihn wecken. "Ich kam schon ins Zimmer rein und habe gespürt, dass etwas nicht stimmt", sagte Virginia zu TRU DOKU. "Da lag Jelle und ist nicht mehr aufgewacht." Der Säugling atmete nicht mehr. Sofort wählte die verzweifelte 26-Jährige den Notruf.

Die Rettungskräfte kämpften um das Leben des Babys, doch vergeblich. Der Notarzt stellte Jelles Tod am 25. August 2022 um 11.07 Uhr offiziell fest. Die Obduktion ergab, dass der Säugling am sogenannten plötzlichen Kindstod gestorben war.