Stalker ersticht Ex-Freundin im Treppenhaus: "Hat vor ihrer Tür geschlafen, damit er sie nicht verpasst"

Sven Voss (46, r.) stellt in der ZDF-Doku "Mörderische Wahrheit" mehrere True-Crime-Fälle vor. © ZDF/Lukas Beckmann/Philipp Sniechota

2016 hatten sich Selin und ihr späterer Killer kennen und lieben gelernt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch mit ihrem in der Türkei lebenden Mann verheiratet und will sich für Oliver scheiden lassen.

Mit ihrer Tochter aus der früheren Beziehung will die junge Mutter 2018 in eine größere Wohnung ziehen, auch ihr Partner soll dort wohnen. Schnell beginnt die Liebschaft aber zu kriseln, als er seinen Job in einer Spielothek verliert und zunehmend eifersüchtig wird.

Selin wird das zu viel, sie trennt sich. Und der Horror beginnt. Weil er die Trennung nicht akzeptiert, verfolgt er sie. Und geht immer drastischer vor. "Er hat ihr nachgestellt, bis ins Haus rein, bis zu ihrer Wohnung. Sie hat berichtet, dass er manchmal vor ihrer Eingangstür geschlafen hat, damit er nicht verpasst, wenn sie das Haus verlässt", erzählt eine Freundin des Opfers.

Es führt sogar so weit, dass er einen Job in einem Callcenter annimmt, in dem Selin bereits arbeitet. Nur um sie kontrollieren zu können. Als das bekannt wird, entlässt ihn sein Arbeitgeber.

"Es ist nicht einfach, einem Stalker zu entkommen", weiß die forensische Psychiaterin Dr. Nahlah Saimeh (56). "Ich kenne Fälle, wo plötzlich der Stalker Mitarbeiter der Umzugsfirma war."

Immer wieder gibt es Bedrohungen seitens Oliver M., der sich aber nicht zu tätlichen Übergriffen hinreißen lässt. Bis zu 50 Anrufe tätigt er täglich, verfolgt sie auf dem Weg zur Kita.