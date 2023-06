"Drunk Dates": In dieser Show sollen sich die Kandidaten besoffen ineinander verlieben!

Wien - Es geht immer noch schlimmer! Wer denkt, Deutschland hätte den Gipfel (oder eben Tiefpunkt) in puncto Dating-Shows mit Sendungen wie "Love Island", "Ex on the Beach" oder "Temptation Island" bereits erreicht, der kennt wahrscheinlich noch nicht das neueste Kuppel-Format "Drunk Dates" unserer österreichischen Nachbarn!