Dolly Buster über Dschungelcamp-Legende Hanka: "Ich bin entsetzt von dem Verhalten!"

Köln/Südafrika - Hanka Rackwitz (55) sorgt nach Jahren des Untertauchens als Legende im Dschungelcamp wieder für Aufsehen und Schlagzeilen. Ihr Verhalten wird intern wie extern kontrovers diskutiert - so auch in der "Legendären Stunde danach".

Die zugeschaltete Giulia Siegel (49) nimmt ihre Camp-Freundin aber in Schutz: "Das war von Hanka nicht böse gemeint, das war mütterlich und herzlich gemeint!"

Für die gebürtige Tschechin ist es "eiskalte Berechnung", was Hanka im Camp macht: "Das gefällt mir gar nicht."

Und spricht eine Szene an, als die 55-Jährige der nachgerückten Elena Miras (32) das Kinn streichelte, um ihr klarzumachen, dass sie gerade Campchefin ist.

Im von Olivia Jones (54) und Angela Finger-Erben (44) moderierten RTL-Format, das täglich im Anschluss an die Free-TV-Folge läuft, zeigt sich Studiogast Dolly Buster (54) "entsetzt" von Hankas Verhalten.

Filip Pavlovic (30) gewann die Dschungelshow 2021, zog dadurch ins Dschungelcamp 2022 und siegte auch hier. © RTL/Stefan Menne

Und Giulia singt weiter Lobeshymnen auf die gebürtige Dresdnerin: "Hanka hat es in den letzten Jahren geschafft, ihre ganzen Probleme in den Griff zu kriegen. Sie hat es aber nicht geschafft, sich rhetorisch durchzusetzen bei vielen Menschen, die sehr laut und provozierend waren."

Hanka sei von "vielen" Mitcampern, die nichts von ihren früheren Problem gewusst hätten, "sehr viel angebrüllt, angeschrien, schlecht behandelt" und teilweise auch überhört worden.

Die kontroversen Verhaltensweisen seien Reaktionen auf Taten der anderen gewesen, so Giulia. "Sie hat selbst nicht agiert!"

Dass Hanka keine Konfrontation scheut, ist für Filip Pavlovic (30) "super unangenehm" anzusehen. "Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen würde."

Der Sieger der Dschungelshow 2021 und des Dschungelcamps 2022 zeigt sich generell überrascht von der in einem Wasserschloss in Sachsen-Anhalt lebenden Singlefrau. "Ich hätte nicht gedacht, dass die so drauf ist. Ich dachte, die ist introvertierter, aber die geht voll auf Angriff."

"Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" zeigt RTL täglich ab 20.15 Uhr. Bei RTL+ gibt es alle Folgen jeweils einen Tag vor TV-Ausstrahlung im Stream.