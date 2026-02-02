Schwurbel-Alarm im Dschungelcamp: "Ist die Erde flach oder rund?"
Gold Coast (Australien) - An Tag 9 schlägt im Dschungelcamp bei Ariel (22) das Provokationsbarometer wieder voll aus. Entpuppt sich sie die berechnende Drama -Queen als Verschwörungsmystikerin? Oder steckt dahinter Kalkül für noch mehr Aufmerksamkeit? Sicher ist: Mit dem Exit von Nicole Belstler-Boettcher (62) hat das Rauskegeln im RTL-Pritschenlager für D-Promis begonnen. Umut Tekin (28) fliegt als Zweites.
Ariel will Down Under ein Meinungsbild einfangen und fragt an die Busch-Promis gerichtet: "Leute, ich habe mal eine ganz wichtige Frage: Ist die Erde flach oder rund?"
Der einhellige Tenor lautet: rund! Eva Benetatou (33) will wissen, wie die Schweizerin auf diesen Trichter kam. Die mittelalterliche Krawallbraut blökt zurück: "Auf TikTok habe ich das gesehen!"
Mirja du Mont (50) will aufklären, bringt einen Globus ins Spiel, doch der Versuch fruchtet nicht.
"Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an eine Kante kommen, wo er nicht weiter kann", hält Ariel zickig dagegen.
Für Hubert Fella (57) liegt der Grund für den Systemausfall im Oberstübchen auf der Hand: "Das muss ein Scherz sein, das viele Blondierpulver hat sich durchgefressen." Ariel lässt sich aber nicht beirren und hält auch die Mondladung 1969 für "fake". Zudem glaube sie an Meerjungfrauen.
Wie Hubert und Hardy Krüger Jr. (57), wittert auch Samira Yavuz (32) eine Taktik hinter dieser Unsinns-Diskussion. Der Zweck: Show für Sendezeit machen.
Klopapier-Debakel im Dschungelcamp
Mirja sitzt genervt auf der Toilette fest, weil kein Klopapier mehr da ist. Nicole will Nachschub holen, aber im Camp stellt sich zum Entsetzen heraus: Die Rollen sind verschwunden! "Ein Rätsel", wundert sich Simone. "Wir bekommen ja alle drei Tage eine Ration von sechs Rollen."
Mirja mutmaßt: "Ich denke, dass ein paar Leute das auch für etwas anderes nehmen. Ich habe schon gesehen, dass sich jemand damit die Hände abgewischt, das Gesicht abgewischt, Nase geputzt hat!"
Teamchefin Eva organisiert eine neue Rolle und will sie streng einteilen, was sofort für Zoff im Lager sorgt. Vor allem Ariel motzt und macht sich über Evas "Teamplayer"-Nummer lustig und äfft sie nach. Am Ende verteilt Eva abgezählte Klopapierblätter, und alle verstecken ihre Mini-Rationen, damit niemand sie niemand klaut.
Bei der ersten Dschungelprüfung ohne Ariel mit den Namen "Genöle-Höhle" schlagen sich die Buschis miserabel: Innerhalb von elf Minuten holten die Camper umgeben von Kakerlaken, Mehlwürmern und dergleichen beim Puzzeln nur zwei von elf möglichen Sternen.
Auch für Umut, der bei der Prüfung tausend Tode starb, ist das Abenteuer Dschungelcamp vorbei. Er muss die Show als Zweites verlassen.
Sendehinweis: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft bis 9. Februar täglich ab 20.15 Uhr bei RTL. Alle Folgen sind danach auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTL(Bildmontage)