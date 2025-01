Dschungelcamp: Ach du Kacke! "Ich hab' noch nie jemanden so scheißen sehen"

Dschungelcamp, Tag 3 (RTL): Sam Dylan (33) bricht auch seine zweite Prüfung im Dschungelcamp ab, in die die Zuschauer ihn gewählt haben.

Von Nico Zeißler

Gold Coast (Australien) - Das geht doch jetzt bitte nicht so weiter?! Sam Dylan (33) bricht in einer 40-minütigen Minisendung auch seine zweite Prüfung im Dschungelcamp ab, in die die Zuschauer ihn gewählt haben. Der Showmaker fliegt bei den anderen Promis auf. Und es wird auch richtig kacke!

Mit dem heiligen Klopapier geht's für Maurice Dziwak (26) aufs Klo. © RTL Noch nicht alle Dschungelstars konnten ihren Darm auf dem Plumpsklo entleeren. So auch Timur Ülker (35) und Maurice Dziwak (26). In der Nacht schnappt sich der frischgebackene Papa aber den GZSZ-Star, um ihn regelkonform mit zur Toilette zu nehmen. "Lass alles raus, Bruder", fordert Timur ihn auf, während Maurice mündliches "Dünn mit bisschen hart"-Protokoll der Geschehnisse hinter dem Vorhang führt. Dabei erfährt der 35-Jährige, dass sein Mitcamper beim Kacken steht! "Bitte triff' die Klobrille. Ich hab' noch nie jemanden so scheißen sehen, Digger. Das Bild werde ich nie wieder los!" Erschwerend für Maurice: das immer weiter schwindende Klopapier. Man müsse für die eigenen Werte einstehen, sonst sei das ein Grund, "dass ich rausmuss. Ich kann mir doch nicht in die Hose scheißen!" Der Wunsch nach mehr Abreißblättern führt die Jungs ins Dschungeltelefon, wo eine große Spinne auf sie wartet. Die bringt den selbsternannten Löwen und Krieger aber nicht davon ab, mehr Klopapier einzufordern. Apropos Scheiße: Sam Dylans (33) zweite Prüfung in Folge stand auch noch an ...

Seelisch-moralische Unterstützung beim Kacken: Timur Ülker (35). © RTL

Soooo groß ist die Spinne im Dschungeltelefon, ich schwör! Bei Gott ist sie so groß! © RTL

Dschungelcamp 2025: Sam Dylan versagen schon wieder die Nerven

Sam Dylan (33) wird bei der Dschungelprüfung bis zur Regungslosigkeit zugeschüttet. © RTL Als Sam am zweiten Tag in Folge zur Dschungelprüfung antritt, schwant ihm Schlimmes. "Schon wieder was mit Enge", erkennt der angeblich erst 33-Jährige. "Das ist ja schlimmer als gestern." Und wird von Moderatorin Sonja Zietlow (56) aufgeklärt: "Du wirst in diese Grabkammer einsteigen, dann wirst du bis zum Hals mit Hirse befüllt." Der Kopf bleibt in einer Glasbox frei, die mit Heuschrecken, Mehlwürmern und Kakerlaken ausgestattet wird. Dort muss er mit dem Mund Sterne packen und diese durch eine schmale Öffnung schieben. Drei von zwölf Sternen bekommt er aus der Box gedrückt, die Kakerlaken bringen ihn aber zum erneuten Abbruch. Wieder null Sterne, wieder nur Reis und Bohnen zum Essen für alle. Noch während der Blondschopf bei der Prüfung weilt, lästert Lilly Becker (48) im Camp. "Wenn jemand als Erstes rausfliegt, dann ist das Sam. Wenn der weiter keine Sterne holt, dann bleibt der nicht lange", vermutet sie. Sie glaubt, dass Sam zu viel Show macht. Und auch Maurice erkennt eine Taktik: "Prüfung, gleich Aufmerksamkeit, gleich Sendezeit. Das ist doch ein leichtes Einmaleins!"

Mutig schnappt der Reality-Star einen Stern und schiebt ihn mit seinem Mund durch eine kleine Öffnung - unter den Augen zahlreicher Kakerlaken. © RTL

Abbruch! Sam schafft auch die zweite Prüfung nicht. © RTL

Lilly Becker (48) weiß nicht, wie viel Show Sam bei den Prüfungen macht. © RTL

