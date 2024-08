Dschungelcamp-Girls brechen miteinander: "Geht's noch? Ich war so nett zu der Alten!"

Georgina, wie findest du, dass Hanka dich für den Exit nominiert hat? © RTL

Denn Georgina erfährt beim Dschungel-Aufwasch, dass neben Eric Stehfest (35) auch Hanka sie für den ersten Exit nominiert hatte, bei dem letztlich aber David Ortega (38) gehen musste.

"Madamchen" Fleur sei zwar "ganz lustig und nett", aber die in einem Wasserschloss in Mücheln (Sachsen-Anhalt) lebende Hanka findet, dass Georgina "gruppentechnisch, leistungsmäßig" mehr reißen könnte. Die 34-Jährige lasse sich einfach sehr gern bedienen, "manchmal fehlt auch das Wörtchen 'bitte'. Einfach bisschen höflicher im Umgang."

Anderen höflicher gegenübertreten wird verlangt? Da kann Georgina nur müde lachen: "Ich hab im Gegensatz zu dir hier niemanden vor der versammelten Mannschaft zusammengebrüllt wie du den Thorsten gestern. So 'nen Ton habe ich hier noch nicht angelegt. DAS ist respektlos, jemanden anzuschreien."

Die in Dubai lebende Mutter einer Tochter möchte sich laut eigenen Aussagen gern mehr einbringen, allerdings würden viele die Aufgaben an sich reißen. "Was soll ich machen? Soll ich die wegschubsen oder was?"