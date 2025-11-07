"Dschungelcamp"-Hammer! Playboy-Model soll der nächste Star in Down Under sein

Köln - Nimmt bald ein ehemaliges Playboy-Model am berühmten Lagerfeuer des " Dschungelcamps " Platz? Gerüchten zufolge soll Mirja du Mont (49) im Januar nach Down Under reisen.

Playboy-Model Mirja du Mont (49) soll Gerüchten zufolge eine heiße Kandidatin fürs "Dschungelcamp" sein. © Georg Wendt/dpa

Bekanntheit erlangte die heute 49-Jährige 2000 als Playmate des Monats Januar. Noch im selben Jahr heiratete Mirja dann den "Schuh des Manitu"-Star Sky du Mont (78), mit dem sie bis 2016 liiert war.

Jetzt soll also der Schritt in den australischen Busch folgen. Nach Informationen von "BILD" ist Mirja eine heiße Kandidatin für die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Verhandlungen zwischen RTL, der Produktionsfirma und der Schauspielerin sollen aussichtsreich verlaufen.

An Gesprächsthemen wird es der 49-Jährigen nicht mangeln. Denn nicht nur über ihre gescheiterte Ehe mit Sky du Mont kann sie erzählen, sondern auch über viele andere Themen, denn Mirja ist bereits viel umher gekommen.

So feierte sie 2006 ihre Filmpremiere, als sie in "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" ihre erste Rollte spielte. In der Komödie, die auf verschiedene Märchen anspielt, war sie als Rotkäppchen zu sehen.