Nach Dschungelcamp-Flirt: Leyla klärt auf, was zwischen ihr und Mike läuft

Australien - Am Ende war es deutlich: 64,49 Prozent der Zuschauer entschieden sich am Sonntagabend für Lucy Diakovska (47) als Dschungelkönigin . Die Zweitplatzierte Leyla (27) ist zwar ein wenig traurig darüber, bei ihr überwiegt aber vor allem der Stolz.

Wie ist die Situation nun nach ihrem Auszug? "Es ist eine angespannte Stimmung. Zwischen Mike und mir wird es nicht in Richtung Dating-Schiene gehen", so die Zweitplatzierte. Sie wünsche ihm aber nur das Beste.

Und dann wäre da noch Mike Heiter. Mit dem 31-Jährigen bandelte die ehemalige "Bachelorette"-Kandidatin an, verguckte sich auch leicht in ihn. Doch schon im Dschungel machte er ihr klar, dass es von seiner Seite aus erstmal bei einer Freundschaft bleibt.

Daher kommt es auch nicht überraschend, dass sie in Zukunft keinen Kontakt mit ihr möchte. "Ich habe mit ihr keinen Vertrag, sie ist auch nicht meine Freundin", so die 27-Jährige.

Doch auch jetzt im Nachhinein steht der Zoff zwischen ihr und Kim Virginia (28) noch im Vordergrund. Das Drama im Dschungelcamp habe sie genervt und müde gemacht, wie sie am Montag in einer Medienrunde nach ihrem Auszug erzählt.

Ihre letzte Prüfung brach Leyla erneut ab. Tausende Tiere und mehrere Kilo Fleischabfälle waren am Ende zu viel. © RTL / Stefan Thoyah

Auf die Frage, was ihr schönster Moment war, überrascht Leyla, die genau wie Lucy während den 17 Tagen ganze fünf Kilo verlor. Denn tatsächlich war es die Schatzsuche mit Felix von Jascheroff (41).

Denn obwohl der GZSZ-Schauspieler nicht immer gut ankam und das ein oder andere Mal aneckte, klappte das Teamwork in diesem Fall optimal. "Das hat so Spaß gemacht. Dieses Freuen am Ende war so schön", erzählt die 27-Jährige.

Als besonders einschneidend empfand sie vor allem die Hygiene. Denn: "Style war mir irgendwann egal, aber die Hygiene war schlimm." Denn nicht nur man selbst habe gestunken, sondern auch die Klamotten.

Für weitere Formate sei die dreifache Dschungelprüfungs-Abbrecherin zu haben. "Vielleicht werde ich ja die nächste Bachelorette."