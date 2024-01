Dschungelcamp-Leyla wehrt sich gegen Hass-Kommentare: "So ekelhaft!"

Als Reality-Darstellerin hat die Frankfurterin Leyla Lahouar (27) schon einige Stationen hinter sich: Sie war Kandidatin bei den Shows "Ex on the Beach", "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise". © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Am gestrigen Freitagabend wandte sich die 27-Jährige mit mehreren Instagram-Storys an die Öffentlichkeit. Die Haare zu einem Dutt hochgebunden und mit einer dunklen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet, sprach Leyla in die Kamera ihres Smartphones – und sie hatte einiges zu sagen.

"Wo soll ich anfangen, Leute, Doppelmoral in Deutschland!", begann das mit erregtem Tonfall vorgetragene Statement der Reality-Darstellerin.

Sie sei schockiert, fügte die Frankfurterin hinzu und schildert dann den Hintergrund: Vor Kurzem kam Leyla zusammen mit ihrer Begleitperson in Australien an. Zu ihrer Ankunft wurde auf der Instagram-Seite der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ein Reel veröffentlicht. In diesem Clip ist die Dschungelcamp-Kandidatin in einem durchaus freizügig anmutendem Outfit zu sehen. Sie trägt ein knappes schwarzes Oberteil mit tiefem Ausschnitt und eine schwarze Nylonstrumpfhose.

Dieser Auftritt von Leyla Lahouar provozierte einige Nutzer der Foto-Plattform offenbar zu äußerst beleidigenden Kommentaren.

"Entschuldigung, dass ich als Frau meine femininen Seiten zeigen will und einfach was Schönes anziehe, was Enges anziehe, was ein bisschen Transparentes anziehe", sagte die 27-Jährige hierzu mit trotzigem Tonfall in ihren Storys.