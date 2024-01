Vor Dschungelcamp: Kandidatin zieht blank und spreizt die Beine

Frankfurt am Main - Keine zwei Wochen dauert es noch, dann startet das berüchtigte RTL-Dschungelcamp ! Kandidatin Leyla Lahouar (27) wird deshalb schon bald nach Australien fliegen, doch davor hatte sie noch einen sehr wichtigen Termin, für den sie alle Hüllen fallen ließ.

In ihren Instagram-Storys zeigte Leyla Lahouar (27) auch einige Outfits, welche sie speziell für die Zeit in Australien (vor und nach dem Dschungelcamp) gekauft hat. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Die Halbtunesierin aus Frankfurt am Main wandte sich am gestrigen Montag bereits mit einigen Instagram-Storys an ihre mehr als 98.000 Follower auf der Foto-Plattform.

"Ich fliege ja jetzt schon in ein paar Tagen und ich war heute nur on tour", verriet die 27-Jährige. Wie Leyla danach weiter ausführte, hatte sie eine ganze Reihe von Beauty-Terminen, um sich für die Zeit in Australien und speziell für das Camp zurechtzumachen.

"Ich war bei der Pediküre, ich war beim Augenbrauen-Machen, ich habe mein Gesicht gewachst", zählte sie auf und fügte noch Haare-Färben hinzu.

Sie sei "richtig hart unter Strom" wegen der Vorbereitungen für die Show. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", erklärte die Frankfurterin weiter, die nach eigener Aussage später am Montag noch ihre persönliche Nagel-Designerin bei sich zu Hause erwartete.

Ein besonders intimer Termin stand jedoch am heutigen Dienstag an.