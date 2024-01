29.01.2024 11:58 1.745 Dschungelcamp-"Quickie" macht Fans stinksauer: "Peinlich, RTL!"

Kaum hatte die Dschungelcamp-Folge am Sonntag begonnen, war sie auch schon wieder vorbei. Was übrig blieb, war eine nicht unerhebliche Zahl an verärgerten Fans!

Von Frederick Rook

Köln/Australien - Kaum hatte die "Dschungelcamp"-Episode am Sonntagabend begonnen, war sie gefühlt auch schon wieder vorbei. Was übrig blieb, war eine nicht unerhebliche Zahl an verärgerten Fans! Die "Dschungelcamp"-Stars waren am Sonntag (28. Januar) nur magere 40 Minuten lang im TV zu sehen. © RTL Seit RTL dem Konkurrenten ProSieben im vergangenen Jahr die Rechte für die Spiele der National Football League (NFL) abgeluchst hat, steht der letzte Programmtag der Woche stets im Zeichen des ovalen Lederballes. So auch diesmal. "Wir haben keine Zeit", betonte Jan Köppen (40) gleich zu Beginn von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in seiner Anmoderation. Seine Kollegin Sonja Zietlow (55) sprach gar von einem "Quickie". Bereits zum zweiten Mal binnen einer Woche mussten die eingefleischten TV-Zuschauer mit einer auf 40 Minuten verkürzten Sendung vorliebnehmen. Ab 20.55 Uhr übernahmen die Baltimore Ravens und die Kansas City Chiefs das Zepter. Dschungelcamp Dschungelcamp leert sich: Anya ist die Nächste, die fliegt "Die Stunde danach" entfiel im linearen TV komplett. Lediglich im Livestream auf RTL+ konnte die Talkrunde mit Moderatorin Angela Finger-Erben (43) im direkten Anschluss an die reguläre Ausgabe verfolgt werden. All diese Änderungen lösten einen regelrechten Aufstand gegen RTL in den sozialen Netzwerken aus. Vor allem auf der Kurznachrichten-Plattform "X" (ehemals Twitter) ließen die Fans ihrer Wut freien Lauf. Keine weiteren verkürzen "Dschungelcamp"-Folgen bis zum großen Finale Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar (27) und Ex-Love-Island-Hottie Mike Heiter (31) waren bei ihrer Schatzsuche ziemlich flirty unterwegs. © RTL "Unfassbar, was denkt sich RTL mit diesem NFL?! Man wartet ein Jahr auf das Dschungelcamp und dann bekommt man nur 40 Minuten – inklusive Werbung", bringt ein User seine Enttäuschung deutlich zum Ausdruck. Einige Zuschauer wollen die Sendung aus diesem Grund sogar ganz boykottieren. Ein "X"-Nutzer schreibt in diesem Zusammenhang: "Nur so eine kurze Ausgabe und dann auch noch mit Werbung?! Dafür schalte ich nicht ein!" Andere kommentieren den Wechsel zum American Football unter anderem mit Äußerungen wie "Scheiß #rtlnfl", "Flüche gehen raus!", "Das ist eine Straftat" oder auch "Peinlich, RTL! Peinlich! Und das bei einer Jubiläumsstaffel!" Dschungelcamp Sarah Kern fliegt aus Dschungelcamp! Wer jetzt Sara Kulkas Favorit ist Die verkürzte "Dschungelcamp"-Folge hatte dennoch so einiges zu bieten. Zuerst gab es einen Beitrag zur Schatzsuche von Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31), dann folgte eine Dschungelprüfung, und schon wurde der zweite Exit verkündet. Ein weiterer Lichtblick für die Fans: Weitere verkürzte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Folgen wird es bis zum großen Finale am 4. Februar nicht geben.

Titelfoto: RTL