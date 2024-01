Kein Klopapier im Dschungelcamp? "Die lassen uns ja nicht vollgeschissen rumrennen!?"

Keine Widerrede! David wird als neuer Camp-Chef zum knallharten Befehlsgeber. © RTL

Der Wechsel der Kapitänsbinde von Mike Heiter (31) zu David sorgt für eine Überraschung: Der bislang zurückhaltende Ex-Kicker setzt seine Rolle knallhart um.

Während er seine Regierungsansprache hält, quasseln und kichern Kim Virginia (28) und Twenty4Tim (23) aber im Hintergrund. Das duldet der Camp-Boss nicht: "Einmal zuhören, Kim!" Und verdonnert die Plappermäuler direkt: "Weil ihr zu viel quatscht, macht ihr die Toilette heute!"

Excuse me? Kim Virginia, from the K to the I to the M, soll die Hinterlassenschaften fremder Leute beseitigen? "Die Queen ist auf jeden Fall nicht dafür gemacht, irgendwelche Plumpsklos auszuleeren – richtig respektlose Nummer!"

Und dann entbrennt auch noch eine Diskussion über den zu schnellen Verbrauch des rationierten Toilettenpapiers. Kim ist davon überzeugt, dass Frauen aufgrund ihrer "zwei Löcher" mehr zustehen sollte. Leyla Lahouar (27) ist sich aber sicher, dass die Produktion bei Mangel nachliefern würde: "Die lassen ja nicht die Menschheit vollgeschissen rumrennen!?"