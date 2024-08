Bittere Tränen und Lagerkoller im Dschungelcamp: "Ich war mal eine hübsche Frau"

Südafrika - Auch an Tag 9 umspült eine Tränenflut das Lagerfeuer im Legenden-Dschungel : Bei Kader Loth (51) und Daniela "Danni" Büchner (46) wird es hochemotional. Sie offenbaren Schicksalsschläge aus der Brunnentiefe der Vergangenheit.

Achtung, Achtung: Die kleine Elena (l.) und die Sarah möchten aus dem Spieleparadies abgeholt werden. © RTL

Von Danni will Kader wissen, wie viele Monate die Malle-Auswanderin gebraucht habe, um wieder am Leben teilzuhaben. Danni entgegnet mit feuchten Augen: "Das war eine richtig schwere Zeit. Bis ich wieder richtig frei atmen konnte, ohne immer daran zu denken, hat das zwei Jahre oder so gedauert."

Sie rät der früheren "Big Brother"-Bewohnerin: "Du musst dir und deiner Trauer viel Zeit und Raum geben."

2017 zog Kader gemeinsam mit Jens Büchner (†49) im RTL-Pritschenlager. Nach dem schweren Verlust kümmerte sich um Danni und sie wurden Freunde.

Zudem macht sich Lagerkoller breit: "Ich sehe bald aus wie ein Zombie. Ich war mal eine hübsche Frau", wimmert Danni.

Sarah Knappik (37) und Elena Miras (32) müssen zur Dschungelprüfung antreten. Das Frage-Antwort-Spiel auf der Wippe über Schmutzwasser wird zum Desaster.

Selten hörte man einen Menschen so oft das Wort "Sch****" krakeelen wie bei der ungekrönten Ausraster-Königin. Das Duo scheitert kläglich und kehrt nach einem Totalausfall ohne Sterne aus dem "Spiele-Paradies" zurück ins Camp.

"Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" läuft täglich ab 20.15 Uhr auf RTL. Bei RTL+ sind alle Folgen jeweils einen Tag vor TV-Ausstrahlung im Stream verfügbar.