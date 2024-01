Gina-Lisa teilt Dschungelcamp-Rückblick und sorgt für Erstaunen

Frankfurt am Main - Tollkühne Promis der C- bis Z-Kategorie stellen sich im australischen Dschungel gewöhnungsbedürftigen Aufgaben und suchen ihren König oder ihre Königin. Eine, die es ihnen vor einiger Zeit gleichtat, ist Gina-Lisa Lohfink (37) . Und anscheinend vermisst sie das RTL-Dschungelcamp gewaltig.

Gina-Lisa Lohfink (37) hat sich in den vergangenen Jahren enorm verändert. Dafür verantwortlich sind hauptsächlich etliche Beauty-OPs. © Montage: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa, RTL

Dies ist zumindest einem aktuellen Instagram-Post der damaligen "GNTM"-Kandidatin zu entnehmen, den sie am gestrigen Montag absetzte.

Mit dem erinnerte sie an ihre Teilnahme im Jahr 2017, als sie sich dem Herunterwürgen von Schweine-Penissen und dem Kuschelkurs mit allerlei Krabbeltierchen stellte.

Doch was viele ehemalige und jetzige Kandidaten als wahrhafte Tortur ansehen, löste in Gina-Lisa anscheinend eher Wehmut aus. So denke sie "wirklich gerne an Australien und den Dschungel zurück", wie sie unter anderem in ihrem Beitrag schrieb.

Bei diesen Worten erstaunte es nicht, dass sie sich eine persönliche Rückkehr nach Down Under herbeisehnt. Mit den Worten "wird eigentlich mal wieder Zeit" unterstrich sie nicht nur den Wunsch, sich erneut bei den Dschungelprüfungen zu beweisen, sondern feuerte auch die Gerüchteküche an.

Denn wie seit Längerem bekannt ist, plant der Privatsender im Sommer ein "All-Stars-Dschungelcamp", in dem einstige Prüflinge erneut beweisen können, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ob die gebürtige Hessin damit bereits eine Anspielung auf eine vielleicht bereits feststehende Teilnahme ihrerseits machte? Wir dürfen gespannt sein.

Die von ihr veröffentlichten Fotos ihrer Dschungelcamp-Zeit sorgten aber ebenfalls für Erstaunen.