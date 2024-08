Hanka Rackwitz nach Ende der DDR: "90 Prozent des Tages Todesangst!"

Das Schlimmste für Hanka war: "Dieses Land gibt es ja nicht mehr, du kannst da nicht mehr zurück. Ich habe völlig meine Wurzeln verloren." Die Berichterstattungen im Fernsehen, die in die Züge gen Westen drängenden Menschen, "das war so erniedrigend, ich habe es gehasst", sagt sie heute.

Zu 95 Prozent habe die 55-Jährige ihre Ängste überwunden. © RTL

Und dann begann die Zeit, als sie ihre Ängste und Zwänge entwickelte. Bei den plötzlich neu angebotenen Westwaren "hatte ich Angst, dass da jemand Gift reingetan hat".

Aus diesem Grund nahm sie nie den ersten Artikel im Regal, sondern zunächst den dahinter stehenden zweiten. "Beim nächsten Einkaufen wars der vierte in der Reihe, dann war's ganz hinten und irgendwann konnte ich gar nicht mehr einkaufen gehen, weil ich mir nicht sicher war, was die da reingetan haben."

So habe langsam und schleichend eine Kette von Ängsten und Unsicherheiten begonnen, "die sich so schnell verdichtet hat, dass ich heulend unter dem Waschbecken in meiner Leipziger Wohnung saß und nicht mehr in meine Unterwäsche kam. Ich konnte nicht mehr essen, nicht mehr auf die Straße, meine Wohnung nicht verlassen. 90 Prozent des Tages Todesangst, obwohl dein normaler Verstand weiß, dass keine Gefahr besteht", erzählt die frühere "Mieten, kaufen, wohnen"-Maklerin.

Ab da habe "der Kampf ums Überleben" begonnen. Vor kurzer Zeit schaffte sie den Wiedereinstieg ins Berufsleben, arbeitete als Küchenhilfe in einer Gaststätte im 15 Kilometer von ihrem Wohnort Mücheln (Sachsen-Anhalt) entfernten Freyburg, jetzt jobbt sie in einem Hotel.

Eric Stehfest ist ergriffen von Hankas Geschichte: "Ein Stück weit tragisch. Ich wünsche ihr, dass sie das loswird und diese Wunden heilen können!"