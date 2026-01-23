Dschungelcamp im Ticker: Arschritzen-Schmuggel enttarnt

Die bereits 19. Staffel des Dschungelcamps geht am heutigen Freitag an den Start. TAG24 hält Euch über alle Geschehnisse zum Einzug auf dem Laufenden.

Von Nico Zeißler

Gold Coast (Australien) - Die bereits 19. Staffel des Dschungelcamps geht am heutigen Freitag an den Start. TAG24 hält Euch über alle Geschehnisse zum Einzug auf dem Laufenden.

Die zwölf Dschungelstars der 19. Staffel. © RTL Die polarisierendste Personalie ist zweifellos Gil Ofarim (43). Nach seinem erfundenen Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel haben bereits mehrere Camper angekündigt, mit dem Musiker auf Konfrontation gehen zu wollen. Spannend zu beobachten sein wird auch das Zusammentreffen von Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), mit der Serkan Yavuz (32) seiner Noch-Ehefrau fremdgegangen war. Mit blutjungen 22 Jahren ist Ariel das Camp-Küken. In ihren bisherigen Realityshows ist die Schweizerin als aufbrausende Streitsüchtige in Erscheinung getreten, die keine Scheu hat, sich mit Fremden anzulegen. Dschungelcamp "Es ist klar vorbei": Dschungelcamperin reicht nach Show die Scheidung ein Mit ihrem Luxusgegenstand, der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio (†18), sorgt Simone Ballack (49) schon vorab für eine der emotionalsten Geschichten.

21.23 Uhr: "You make that long time this job?"

Es geht um die ersten Sterne. Patrick Romer springt als Erster von dem viele Meter hohen Plateau. Dann kommt Ariel. Wer denkt, die Schweizerin macht das eh nicht, hat sich geschnitten. "You make that long time this job?", will sie von dem Mitarbeiter wissen. Und: "Is that for my kilograms?" Beides kann er bejahen. Und stößt die junge Mutter runter, die danach super stolz ist.

21.11 Uhr: "Ich habs in der Arschritze gehabt"

Bei der Ganzkörper-Kontrolle kommen einige interessante Produkte zutage. Unter anderem Selbstbräuner, den Umut als "ääh, ääh color for the skin" beschreibt. Und der Realitystar versucht auch zu schmuggeln. "It's a fire in the ass of him" petzt Ariel. Tatsächlich wird das Feuerzeug gefunden. Umut: "Ja, ich habs in der Arschritze gehabt." Auch Stephen Dürr hat etwas zwischen den Backen. Seinen Powasser-getränkten Haargummi darf er aber behalten.

Alle möglichen Verstecke werden gefunden. © RTL

Ariel wird das Haarteil abgenommen. © RTL

20.56 Uhr: Och nööö, erste Werbung

Wir verabschieden uns nach 40 Minuten in den ersten Werbeblock. Es wird bei weitem nicht der letzte bleiben.

20.55 Uhr: Simone Ballack mit 17 Jahre jüngerer Konkurrentin verwechselt

Als Simone Ballack auf sie zuläuft, freut sich Nicole Belstler-Boettcher über Samira und ruft ihr diesen Namen auch freudig zu. Allerdings ist es die Ex von Fußballer Michael Ballack, die die Schauspielerin gleich mal 17 Jahre jünger macht.

20.38 Uhr: Hardy Krüger jr. vermutet Sophia Thomalla im Camp

Einige seiner Mitstreiter kenne Hardy Krüger junior bereits. Die Aufzählung startet er allerdings mit Sophia Thomalla. Da weiß er mehr als wir ...

20.36 Uhr: Mirja du Mont genervt

Mirja du Mont zeigt sich genervt, dass ihr Ex Sky du Mont schon vor ihr eingezogen sie und sie bei der Begrüßung vor allem auf ihn angesprochen wird. Sie hat Witze-Verbot von ihren Kindern bekommen. Gut so, denn ein Fliegen-Witz geht komplett nach hinten los.

Mirja du Mont. © RTL

20.31 Uhr: Umut Tekin macht Sieg-Ansage

Umut sagt ganz TV-Deutschland, warum er gewinnen wird: "Weil ich nicht perfekt bin." Ob das reicht?

Kühle Begrüßung für Gil Ofarim von Umut Tekin. © RTL

20.28 Uhr: So will Eva Benetatou Samira Yavuz aus dem Weg gehen

Um Samira aus dem Weg zu gehen, wolle sich Eva "mal 'ne Bank weiter" setzen. Sie freut sich, dass sie etwas anderes liefern kann als Skandale.

Eva möchte möglichst wenig mit Samira (M.) zu tun haben. © RTL

20.23 Uhr: Gil Ofarim macht sich unsympathisch

Er könne die Kritik an seiner Person verstehen, sagt Gil Ofarim bei der Vorstellung. Schiebt aber direkt hinterher: "... wenn ich nur das wüsste, was in der Öffentlichkeit bekannt ist." Wir sind offen für deine Erklärungsversuche! Aber er dürfe nichts sagen, behauptet er. Immerhin entschuldigen wolle er sich. Dann aber mal ganz flott!

20.22 Uhr: Die Moderatoren schreien erstmals in 2026

"Ich bin ein Star, holt mich hier rauuuuuuuuus" brüllen Sonja Zietlow und der gut gebräunte Jan Köppen erstmals in der neuen Staffel. Jetzt geht's so richtig los. Mit den ersten Vorstellungen der "Stars".