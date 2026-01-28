Gil Ofarim bricht sein Schweigen: Hotel-Mitarbeiter "will nicht, dass ich darüber rede!"
Gold Coast (Australien) - "Bei mir stellen sich die Nackenhaare auf", sagt Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) an Tag 6 über Gil Ofarim (43). Während sie den skandalbelasteten Musiker direkt angreift, bittet Simone Ballack (49) um Contenance - und hat damit bei Weitem nicht das gesamte Dschungelcamp hinter sich.
"Es wird für mich immer schwerer, wenn ich ihn reden höre, mit seiner tiefen Stimme und dann die Vorgeschichte kenne", spricht die frühere "Marienhof"-Darstellerin vielen Zuschauern aus der Seele.
Und konfrontiert den 43-Jährigen direkt: "Weißt du, was ich schlimm finde? Du kommst hier rein und sagst: 'Ich möchte wieder Musiker werden.' Und ich denke: Der Mann, der Hotelangestellte, will auch einfach nur sein Leben. Und wenn man dich darauf anspricht, sagst du nur 'Ich hab 'ne Verschwiegenheitsklausel'. Man darf dich also nicht anrühren, aber du darfst dich hier rehabilitieren? Aber was ist mit diesem Mann?"
Gil lässt die bebrillte Nicole erst aussprechen und sagt dann, dass "das, was da passiert ist" ihn nicht komplett ausmache. "Die Klausel schützt das ganze Ding, mich und übrigens auch den Mann aus dem Hotel, der auch nicht will, dass ich darüber rede. Ich kann es nicht. Ich würde so gerne darüber reden."
Gleichzeitig macht sich Simone Gedanken über den weiteren Umgang mit Gil. "Ich weiß auch nicht, ob man so ewig auf Leuten rumprügeln muss. Er hat genug Shit abbekommen." Sie findet es "too much", ihn wie einen Aussätzigen zu behandeln.
Samira Yavuz (32) sieht das anders, sie bleibt weiter contra Gil: "Das, was er getan hat, ist überhaupt nicht okay!"
Dschungelcamp 2026: Ariel tritt zur Prüfung mit Gil Ofarim und Eva Benetatou an - und versagt
Nach ihren kaum für möglich gehaltenen vier Sternen am Dienstag haben die Zuschauer Ariel (22) abermals in die Prüfung geschickt - wieder mit Eva Benetatou (33) und Gil, mit denen sie am Montag eine Challenge aus persönlichen Befindlichkeiten gar nicht erst angetreten war.
Jetzt aber reißt sie sich für "Grill den Köppen" zusammen. Immerhin versucht sie, das stinkende, glitschige, räudige Zeug zu essen. Doch ihr Ekel über Wasserbüffelniere, Krokodils-Augen und Kamelhirn ist zu groß, sie kann keine Sterne sammeln.
Auch Eva, die zwar alles in den Mund nimmt, es jedoch nicht schafft, die "Leckereien" innerhalb einer Minute zu schlucken, bleibt sternlos.
Gil ermampft unter anderem mit Kuh-Urin und Entenblut drei Sterne für die Gruppe. Besser als nichts. Aber mit diesen Teampartnerinnen war einfach nicht mehr drin.
Auf dem Rückweg ins Camp lobt Ariel Gil zwar, schiebt aber auch den Satz "obwohl ich ihn nicht mag" hinterher. Das missfällt dem gebürtigen Münchner. Und es schaukelt sich die nächste sinnlose Diskussion hoch.
Ach, bevor wir's vergessen: Ariel geht wieder in die Prüfung. Es reicht dann langsam ...
Sendehinweis: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft bis 9. Februar täglich ab 20.15 Uhr bei RTL. Alle Folgen sind danach auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: RTL