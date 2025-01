Überraschung im Dschungelcamp: "Du bist auch schwul? Das wusste ich nicht!"

Sam Dylan (33) isst "tits". © RTL

Am zweiten Tag in Folge müssen drei Promis in die Dschungelprüfung. Die Wiederholungstäter Lilly Becker (48) und Sam Dylan ("33") schnappen sich Yeliz Koc (31) und werden zu Tisch gebeten.

Ob Kakerlakenlarven, Stinke-Tofu, pürierte Hühnerfüße, Schweine-Zitzen, Sau-Uterus, Bullenhirn oder Büffelpenis: Hier kommt jede und jeder ins Würgen.

Anfeuerungsversuche "Denk an was Leckeres, denk an Jannik" helfen nur bedingt, Schulenglisch "Ich nehme die Brüste, please the tits" wechselt sich ab mit einem fassungslosen "Hast du es wirklich versucht?"

Das Trio kehrt mit vier von zwölf Sternen zurück. Während Yeliz versagt, holen Lilly drei und Sam immerhin einen Stern. Keine Vollkatastrophe, aber da war mehr drin!