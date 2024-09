Kack-Nächte für Georgina Fleur: "Jeden Morgen voller Fäkalien"

Die nach eigenen Angaben "harmoniebedürftige" Georgina, die "nur zweimal an die Decke gegangen" sei, habe die Prüfungen in Südafrika "viel, viel härter" als 2013 in Australien empfunden, als sie beim Sieg von Joey Heindle (31) Sechste wurde.

Wie so oft nach Realityshows meckerte auch die 34-Jährige über den Schnitt. Man habe "so viel gelacht". "Schade, dass die schönen Momente nicht gezeigt wurden, sondern nur die Streitereien."

Aufgrund von Minusgraden in der Nacht habe Georgina oft gefroren. © RTL

Richtig eklig war es ebenso regelmäßig nach der Nachtruhe. "Affen haben mich nachts mit Fäkalien beworfen. Ich bin morgens aufgewacht und war voll mit Affen-Fäkalien." Die wilden Tiere hätten aber nur sie attackiert, da sie am weitesten am Rand lag.

Dass sie sich dann nicht mal heiß duschen durfte, dürfte die Situation verschlimmert haben. Immerhin konnte sie das Waschbecken zur Badewanne umfunktionieren.

Schlimm war für die alleinerziehende Mutter auch, erstmals und dann auch noch für 17 Tage von ihrer dreijährigen Tochter getrennt zu sein. "Wenn es mir schlecht ging, bin ich ins Dschungeltelefon gerannt und hab gefragt, wie es meiner Tochter geht. Aber du kriegst keine Antwort. Die sagen nur 'Alles gut, alles gut', als wärst du verrückt."

Georgina weiter: "Ich hab teilweise so sehr geheult, weil ich mein Kind so sehr vermisst hab. Ich habe sie 17 Tage nicht gesehen, wusste nicht, was sie macht, ich hatte so Angst." Durch ihren Dschungel-Aufenthalt habe sie nun auch aufgehört, das Mädchen zu stillen.

