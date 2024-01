Nächster Beef im Dschungelcamp: "Muss sie jetzt auf seinen Schw*** springen?"

Australien - An Tag 7 im Dschungelcamp steht – Überraschung! – mal wieder Kim Virginia (28) im Mittelpunkt, diesmal zofft sie sich jedoch nicht MIT Mike Heiter (31), sondern mit Leyla Lahouar (27) UM ihren Ex-Lover.

Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) gehen im Weiher auf Tuchfühlung. Sehr zum Ärger von Kim. © RTL

Auslöser ist ein Besuch im kühlen Nass. Mithilfe von Mike wagt sich Leyla zum ersten Mal in den am Camp liegenden Weiher. Ganz geheuer ist es der ehemaligen Bachelor-Kandidatin dann aber doch nicht und sie klammert sich fest an Mike.

Doch das fröhliche Plantschen findet ein jähes Ende, als Kim dazu stößt und von der Eifersucht getrieben direkt wieder herumstänkert: "Muss sie jetzt auf seinen Schwanz springen, vor meinen Augen? Das ist respektlos!" Immerhin sei er IHR Ex-Freund.

Leyla und die anderen Camper sind einfach nur genervt von Kim. "Ich habe nichts mit deren Geschichte zu tun. Und ich muss nicht darunter leiden, nur weil ich mich mit jemandem hier gut verstehe. Die waren noch nicht mal offiziell zusammen!"

Im Camp gehen Kims Lästereien über Leyla dann fröhlich weiter: "Wie wenig Selbstrespekt willst du haben? Ekelhafte Leute hier", so die 28-Jährige über ihre neue Erzfeindin. Blöd nur, dass die "Konkurrenz" alles mit angehört hat und direkt vor Mike zurückschießt: "Wie du dich verhältst, ist einfach peinlich. Du rastest schon aus, wenn ich neben ihm auf dem Boden sitze", so Leyla.

Der immer lauter werdende Streit gipfelt in einer Beschimpfung gegen Kim: "Du bist eine richtig grauenvolle Kreatur" – hat Leyla (vorerst) das letzte Wort.