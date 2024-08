Dschungelcamp-Eskalation: "Wenn es keine Kameras gäbe, hätte er dich schon längst zerlegt!"

Südafrika - David Ortegas (38) Ausraster zum Auftakt des Legenden-Dschungelcamps war erst der Anfang! Der verwilderte Laiendarsteller macht da weiter, wo er in Folge 1 aufgehört hat. Und der erste Star fliegt schon ...

Und Kader Loth (51) bekommt ihr Fett weg, weil sie ein Blatt Papier in der Geschirr-Truhe hat liegen lassen. "Kannst du sie nicht falten, dazwischen legen?", will der ehemalige "Köln 50667"-Darsteller wissen. Die Reality-Queen ist empört: "Sag mal, wie redest du denn mit mir?" Der 38-Jährige habe ihrer Ansicht nach mit jedem im Camp ein Problem und versuche immer, "den Nadel" im Heuhaufen zu suchen.

Der spreizende Eric Stehfest (35, r.) bereitet sich auf seine Prüfung vor. © RTL

Nachdem sich der von den anderen Legenden in die Prüfung gewählte Eric in einem Leck geschlagenen Boot um das Sternesammeln kümmert, dafür Schlangen, Krokodile und Schlachtabfälle beiseite wischt, erläutert er anschließend das Erlebte: "Am Ekligsten war der Fischschleim - es roch einfach wie im Darkroom!"

In einer geheimen Abstimmung - weil aufgezeichnete Sendung und daher kein Live-Zuschauervoting möglich - nominieren sich die Legenden gegenseitig für den ersten Exit.

Wer dachte, dass David einstimmig rausgekickt wird, irrt! Georgina Fleur (34), Winfried und Kader erhalten ebenfalls Stimmen. Doch der 38-Jährige mit sieben die meisten. Für ihn ist die Reise vorbei.

Und die Frage kommt auf: Wer holt sich jetzt die frei werdende Sendezeit?