Wenn die Becker-Ex das wüsste! Managerin verrät Lillys Dschungel-Plan

Gold Coast (Australien) - Schon nach zwei Tagen im Dschungelcamp haben einige Promis Storys ausgepackt, die sie so früh wohl noch gar nicht droppen wollten. Auch Lilly Becker (48) erzählte über ihren Ex Boris Becker (57). Das war so nicht der zurechtgelegte Plan, sagte ihre Managerin überraschend.

Ganz schön viele Details, die Fischer-Höper da raushaut und Lillys "Dschungelplan" in die Welt posaunt.

Dass sie bislang offen wirkt und redefreudig ist, irritiert die mitgereiste Beraterin ebenfalls. "Eigentlich ist sie nicht so. Eigentlich hält sie sich bedeckt und beobachtet erst mal, bevor sie irgendwelche privaten Dinge erzählt."

"Das hätte ich eigentlich nicht erwartet", wunderte sich Freundin und Managerin Birgit Fischer-Höper. "Sie hat mir im Vorfeld gesagt, dass sie das anfangs nicht tut, es aber später auf jeden Fall macht. Es ging doch etwas flotter, als ich gedacht habe", sagte sie in der "Stunde danach"-Show.

Birgit Fischer-Höper, hier 2023 mit Patrick Lindner (64) auf der HOPE-Gala in Dresden, berät Lilly Becker. © imago/Future Image

Die gebürtige Niederländerin, die laut ihrer Managerin seit der Ankunft in Australien mit Jetlag zu kämpfen hat, obwohl sie derartige Reisen - auch noch Down Under - aus ihrer Ehe mit Boris Becker kennt, ist medial eher als luxusliebende Gattin bekannt.

"Sie kann schon normal sein", sagte Birgit Fischer-Höper. "Diese Luxusfrau, die immer wieder in den Medien erwähnt wird, ist sie an sich gar nicht so extrem."

Das Interview stieß Daniela "Danni" Büchner (46) sauer auf. "Wenn das meine Managerin wär' und ich würde das im Nachhinein sehen, ich würde sie entlassen, sofort."

Neben Lilly und Maurice erzählte Anna-Carina Woitschack (32) über ihr Ehe-Aus mit Entertainer Stefan Mross (57), der mit ihrer besten Freundin durchgebrannt ist.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis 9. Februar täglich immer um 20.15 Uhr bei RTL und parallel sowie im Nachgang auf Abruf bei RTL+.