Lilly Becker krönt sich zur Dschungelkönigin: So knapp war der Sieg wirklich!

Das Model, welches in Rotterdam geboren wurde, ist vollkommen berechtigt Siegerin von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geworden. Denn Lilly war in jeder der vielen Abstimmungen ganz vorne aufgeführt.

Im Finale setzte sich die Niederländerin deutlich gegen Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) durch. © RTL

Allerdings hat ihr Sieg bei der RTL-Reality-Show auch den einen oder anderen Nachteil. Denn wie BILD berichtet, darf die Becker-Ex sechs Wochen lang nur beim Kölner Privatsender auftreten.

Demnach dürfe sie auch keine Talkshows bei anderen Sendern besuchen und keine Interviews in fremden Magazinen geben. Dazu müsse RTL jedes Wort, welches sie sagt, vorher genehmigen.

Sollte die Niederländerin gegen eine der Regeln verstoßen, drohe ihr eine saftige Vertragsstrafe in fünfstelliger Höhe.

Wie das Medium weiter schreibt, muss sie zudem mehr als 20 Interviews für Magazine des Senders sowie für rtl.de geben.

Außerdem habe sie weitere TV-Auftritte in Talkshows oder Recap-Sendungen vor sich.

Den ersten gibt es bereits am heutigen Montagabend um 20.15 Uhr, wenn alle Stars bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen" ihr Abenteuer in Down Under Revue passieren lassen.