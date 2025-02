Model Linda Nobat gesteht: Darum ist sie immer noch vom Dschungelcamp traumatisiert

Hanau - An ihre Zeit im Dschungelcamp hat Model und Reality-TV-Bekanntheit Linda Nobat (30) keine gute Erinnerung. Im Interview mit " Bild " berichtete sie jetzt, dass sie der Dschungel regelrecht traumatisierte.

2022 war Model Linda Nobat im Dschungelcamp, bis heute für sie eine traumatische Erfahrung. © imago/Future Image

Linda war 2021 durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" bekannt geworden. Im darauffolgenden Frühjahr schaffte sie es dann auf das Cover des "Playboy" und zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

In der Reality-Show war sie dann direkt in einen handfesten Skandal verwickelt, als sie von ihrer Mitbewohnerin Janina Youssefian (42) rassistisch beleidigt wurde und diese daraufhin das Dschungelcamp verlassen musste.

Allerdings war es wohl weniger dieses Erlebnis als vielmehr all das, was nach dem Camp passierte; wenn die Teilnehmer mit den ungefilterten Reaktionen der Zuschauer in den sozialen Medien konfrontiert werden.

"Es ist nicht so einfach, wie die Leute denken", sagte Linda jetzt im Interview. "Ich dachte, ich wäre gewappnet, und es könnte nichts passieren", so die 30-Jährige weiter. "Aber letztlich hat mich das dann sehr krass mitgenommen."