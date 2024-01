Nach Klage-Drohung: Das will GNTM-Model Anya Elsner im Dschungel über ihre Mutter preisgeben

Köln/Australien - Sie ist noch nicht einmal am Lagerfeuer und hat den ersten Busch-Zoff schon in der Tasche! Lässt GNTM -Model Anya Elsner (20) die eigene Familie fernab der Heimat in den kommenden Tagen hochgehen?

Darauf scheint Anya allerdings einen Pfifferling zu geben. Der BILD sagte sie Augenblicke vor ihrer Abreise nach Down Under, sich von den Machenschaften ihres Familien-Oberhaupts nicht einschüchtern lassen zu wollen.

Anya sei ziemlich erstaunt darüber, dass aktuell alle über das Verhältnis zu ihrer der Öffentlichkeit unbekannten Mutter sprechen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Anya Elsner

Solche Worte dürften nicht nur bei ihrer Mutter Wirkung zeigen ... Auch die TV-Zuschauer werden sich schon bald ihr eigenes Bild von Anya machen.

Trotz allem will das Model die eigene Mutter nicht vor Millionen-Publikum in die Pfanne hauen und ablästern. "Ich habe ja nicht vor, sie in ein schlechtes Licht zu rücken oder schlecht über sie zu sprechen. Ich möchte lediglich meine Erfahrungen teilen. Ich gehe nicht mit der Absicht in den Dschungel, meine Mutter schlechtzumachen."

Über ihre Zeit im Dschungel will Anya anschließend aber nicht mit ihr reden. Dafür sei in der Vergangenheit einfach zu viel vorgefallen. "Ich habe kein Interesse mehr daran, mit ihr wieder Kontakt aufzunehmen. Es ist in meinen Augen unverzeihlich, dass sie damals meinen Hund und mich vor die Tür gesetzt hat und mir jetzt mit einer Klage droht." Tatsächlich nicht der liebevollste Move eines Elternteils ...

Ab dem kommenden Freitag (19. Januar) können sich die Zuschauer dann zur besten Sendezeit (20.15 Uhr) auf RTL eine eigene Meinung über GNTM-Model Anya bilden.