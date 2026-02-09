"Fühle mich verarscht": Simone Ballack fassungslos über Gil Ofarims Dschungel-Erfolg

München/Australien - Die Stimmung im Dschungelcamp ist angespannt, denn die Zahl der Bewohner schrumpft zusehends. Dennoch erhält Gil Ofarim (43) trotz seines Davidstern-Skandals weiterhin zahlreiche Anrufe – sehr zum Unverständnis von Simone Ballack (49).

Simone Ballack (49) äußert sich im Dschungelcamp gegen Gil Ofarim (43). © RTL

Nach seinem Sturz wurde Ofarim an Tag 14 als Held der Dschungelprüfungen gefeiert. Doch für Simone und Hardy Krüger Jr., der das Camp am Ende des Tages verlassen musste, ist der Sänger ein Dorn im Auge.

Am Lagerfeuer kann sich die 49-Jährige dann nicht mehr zurückhalten: "Wenn Gil gewinnt, dann wäre das für mich nicht okay!" Hardy Krüger stimmt Ballack zu. Auch er findet es unverständlich, "dass er immer noch hier ist".

Schließlich bekleckerte sich Ofarim in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm und sorgte 2021 für reichlich Aufsehen. Damals behauptete er in einem Instagram‑Video, ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels habe ihn aufgefordert, seine Davidstern‑Kette abzulegen, um einzuchecken – und stellte das als antisemitischen Vorfall dar. Später ergaben Überwachungsaufnahmen und Zeugenaussagen jedoch Zweifel an seiner Darstellung.

"Ich kann das nicht nachvollziehen, da fühle ich mich auch verarscht", ist Ballacks Fazit. Dass die Zuschauer den Sänger weiterhin in der Show haben wollen, mache sie "sauer".