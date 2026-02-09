"Fühle mich verarscht": Simone Ballack fassungslos über Gil Ofarims Dschungel-Erfolg
München/Australien - Die Stimmung im Dschungelcamp ist angespannt, denn die Zahl der Bewohner schrumpft zusehends. Dennoch erhält Gil Ofarim (43) trotz seines Davidstern-Skandals weiterhin zahlreiche Anrufe – sehr zum Unverständnis von Simone Ballack (49).
Nach seinem Sturz wurde Ofarim an Tag 14 als Held der Dschungelprüfungen gefeiert. Doch für Simone und Hardy Krüger Jr., der das Camp am Ende des Tages verlassen musste, ist der Sänger ein Dorn im Auge.
Am Lagerfeuer kann sich die 49-Jährige dann nicht mehr zurückhalten: "Wenn Gil gewinnt, dann wäre das für mich nicht okay!" Hardy Krüger stimmt Ballack zu. Auch er findet es unverständlich, "dass er immer noch hier ist".
Schließlich bekleckerte sich Ofarim in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm und sorgte 2021 für reichlich Aufsehen. Damals behauptete er in einem Instagram‑Video, ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels habe ihn aufgefordert, seine Davidstern‑Kette abzulegen, um einzuchecken – und stellte das als antisemitischen Vorfall dar. Später ergaben Überwachungsaufnahmen und Zeugenaussagen jedoch Zweifel an seiner Darstellung.
"Ich kann das nicht nachvollziehen, da fühle ich mich auch verarscht", ist Ballacks Fazit. Dass die Zuschauer den Sänger weiterhin in der Show haben wollen, mache sie "sauer".
Gil Ofarim bricht im Dschungelcamp sein Schweigen
Schon vor Camp-Beginn hatte ihr Umfeld sie vor Gil gewarnt, und auch auf Instagram bekam sie immer wieder mahnende Nachrichten. "Es war nicht unsere Entscheidung, mit ihm hier zu sein, und für mich war ganz klar, dass er nach einer Woche geht", betont Simone.
Weiter führt sie aus: "Nur mit diesem Format kann er wieder hochkommen. Er hat sonst keine andere Chance. Wenn ich jetzt sehe, dass er so zwei, drei Tage vor dem Finale so gut drauf ist, er ist mir einfach too much."
Immerhin: Am nächsten Tag öffnet sich Ofarim plötzlich vor der Kamera – und gibt erste Informationen zu seinem Skandal preis. Simone Ballack fasst es anschließend perfekt im Dschungeltelefon zusammen: "Er sagt, dass alle anderen daran schuld sind und dass das alles gar nicht so war und dass das alles nicht stimmt."
Titelfoto: RTL