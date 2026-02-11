Stephen Dürr lädt Mirja du Mont zum gemeinsamen Bad ein und will wieder blankziehen

Gold Coast (Australien) - Partystimmung im australischen Busch! Nach dem Dschungelcamp -Finale stand für die Kandidaten eine "legendäre Party" an. Und Stephen Dürr (51) ging auf's Ganze.

Stephen Dürr (51) hatte mit seiner Einladung zum gemeinsamen Planschen bei Mirja du Mont (50) kein Glück. © Bildmontage: RTL

An der australischen Gold Coast herrschte nach dem Ende der 19. Staffel ausgelassene Stimmung bei den Kandidaten. Kein Wunder, schließlich gab's nach Ekel-Prüfungen und knurrendem Magen endlich wieder Luxus im Leben der Promis.

Am Sonntagabend schmiss RTL für die Buschis noch eine Party im "La Luna Beach Club", bei der die Kandidaten gemeinsam mit ihren Begleitungen noch ein letztes Mal auf die vergangenen Tage anstoßen konnten.

Stephen nahm seine Fans per Instagram-Story mit und ließ sich gleich zu Beginn der Sause ein Geschäft entgehen. "Also Stephen, ein Fuffi, wenn du jetzt ins Wasser springst", bot Ercan Tekin, Bruder und Begleiter von Realitystar Umut Tekin (28) dem Schauspieler an. Der lehnte allerdings ab, auch als Ercan auf 100 Euro erhöhte.

Als der Soap-Star allerdings auf Mirja du Mont (50) traf, schien sich die Ablehnung gegenüber der Erfrischung ganz schnell in Luft aufzulösen. "So, jetzt sind wir auf der legendären Party danach und schauen mal, wen wir zuerst ins Wasser schmeißen", so der 51-Jährige, der du Mont gleich mit ins Bild nahm. "Heute wird's hier noch richtig abgehen, oder?", fragte er die Hamburgerin.

"Gehen wir baden?", ließ er gleich darauf folgen.